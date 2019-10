Pipistrel dobavil vseh 194 letal za indijsko vojsko

"Sprva so me tudi veliki letalski igralci opozorili, da sodelovanje z Indijo ni mogoče in da pogodbe nikoli ne bomo uspešno končali, vendar smo vsi, ki smo sodelovali kot močna ekipa, uspeli narediti točno to. To nam je prineslo velik ugled ne samo v Indiji, temveč tudi širše v celotnem okolju, ki je kakorkoli povezano z vojsko. Ta pogodba nam je odprla številna vrata v bodoče," je zadovoljno dejal generalni direktor ajdovske družbe Pipistrel Ivo Boscarol.

Ob sklenitvi posla leta 2015 je bila to po številu letal doslej največja enkratna pogodba o dobavi lahkih letal na svetu. Vrednosti posla pri Pipistrelu niso razkrili, indijski mediji pa so takrat neuradno navajali, da je bila pogodba težka 20 milijonov ameriških dolarjev.