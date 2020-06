Pipistrel prehitel Boeing in Airbus: prvi certificirali električno letalo

Pipistrel Velis Electro je prvo popolnoma električno letalo na svetu, ki je kadarkoli pridobilo tipski certifikat. Opravili smo delo, ki ga do sedaj ni uspel še nihče, zato smo vsi zelo ponosni, da smo člani te inženirske ekipe, pravijo v ajdovskem podjetju.

Pipistrelu je uspelo nekaj, kar do sedaj ni uspelo še nikomur, niti velikanoma Boeingu in Airbusu. Kot so sporočili iz ajdovskega podjetja, je Pipistrel po letih intenzivnih raziskav in več uspešnih modelih električnih letal, ki so jih razvili od leta 2007 in ki so tudi že prejela kar nekaj nagrad, dosegel nov preboj v zgodovini letalstva in prejel tipski certifikat za letalo Velis Electro na baterijski pogon. Pipistrelov novi Velis Electro po mnenju evropske agencije za letalsko varnost EASA dosega najvišje standarde varnosti in celo presega tiste, ki so zahtevani za letala s konvencionalnim pogonom, so sporočili iz podjetja.

Pipistrel bo kupcem v sedmih različnih državah že tekom letošnjega leta priskrbel prvih 31 letal Velis Electro.

"Pipistrel Velis Electro je s svojim tipskim certifikatom prvi korak h komercialni uporabi električnih letal, ki je nujna, če želimo, da postane letalstvo brez emisij nekoč možno. Je precej tišji od drugih letal in ne proizvaja nikakršnih plinov zaradi izgorevanja," je povedal Ivo Boscarol, ustanovitelj in direktor podjetja Pipistrel. "To potrjuje in opogumlja tudi druge razvijalce električnih letal, da je mogoče pridobiti tipski certifikat za električna letala in letalske motorje. Motor, ki ga Pipistrel certificira ločeno, je na voljo tudi drugim proizvajalcem originalnih letal," je dodal.

"Za EASA je pridobitev tipskega certifikata tega letala pomemben dvojni mejnik,"pa je povedalDominique Roland, vodja Oddelka za splošni letalski promet pri agenciji EASA. "18. maja 2020 smo kot prvega na svetu certificirali najprej električni motor – zdaj pa je temu sledil še prvi tipski certifikat celotnega letala, ki leti s tem motorjem. To je bil resnično prelomni projekt, ki je prinesel veliko spoznanj za prihodnje certifikacije električnih motorjev in letal, kar bo v naslednjih letih nedvomno postalo področje rasti v skladu s cilji varovanja okolja. Prav tako velja opozoriti, da je bil ta inovativni izdelek kljub številnim zahtevnim vidikom certificiran v manj kot treh letih, kar kaže na odlično sodelovanje Pipistrela in EASA ekip. Na koncu je treba omeniti, da je bila certifikacijska skupina sestavljena iz osebja EASA, sodelovali pa so tudi strokovnjaki švicarskih in francoskih oblasti z namenom pripraviti in olajšati začetek javne uporabe letala Velis Electro v teh dveh državah."

icon-expand Velis Electro FOTO: Pipistrel