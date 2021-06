Pipistrelova letala v dansko vojsko

Podpolkovnik Casper Børge Nielsen z Agencije za material in nabavo z danskega ministrstva za obrambo, ki ima dolgoletne izkušnje tudi kot testni pilot, zdaj pa je zadolžen za preizkušanje električnih letal za usposabljanje v letalskih silah, pa je povedal: "Preizkusili bomo, če je mogoče nekatere naloge in vrste poletov, ki jih imamo v letalskih silah, nadomestiti z električnimi letali." Opozoril je, da še vedno obstajajo določene omejitve, ker je tovrstno letalstvo v popolnoma začetni fazi, vendar pravi, da bosta električni letali na področju letalskega usposabljanja verjetno lahko zadovoljili številne potrebe danskih zračnih sil.

Omenjeni dve letali bo v sodelovanju s podjetjem Green Aerolease danskim oboroženim silam zagotovilo ajdovsko podjetje Pipistrel. Direktor PipistrelaIvo Boscarol je danskim oboroženim silam hvaležen za njihov pionirski duh in odločitev, da prispevajo k čistejšemu ozračju. "Naše letalo Velis Electro bo omogočilo takojšnje zmanjšanje izpustov CO2, hrupa in stroškov, povezanih z šolanjem vojaških pilotov. Zagotovo bodo danski državljani cenili veliko tišje letalsko izobraževanje v bližini naseljenih območij po državi. Za Pipistrel je velika čast, da nas je izbrala tako cenjena institucija, kot so danske oborožene sile. Za vse druge šolske organizacije je to jasen signal, da je mogoče Pipistrelova električna letala enako dobro uporabljati tako pri začetnem usposabljanju pilotov kot tudi v najzahtevnejših scenarijih vojaškega letalskega treninga."

Tudi Børge Nielsen je potrdil, da ne dvomi, da se mora tudi v letalskih silah nekaj zgoditi za zaščito okolja. Dodal je, da je cilj pridobiti čim več izkušenj z električnim letenjem že v zgodnji fazi, da bodo lahko imeli prednost, ko se bo ta tehnologija skozi leta razvijala.