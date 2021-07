Piranski občinski svet dal zeleno luč za dokapitalizacijo Okolja Piran

Svetniki so dali soglasje tudi k poslovnemu načrtu in programu dela za letos. Ta temelji na nadaljevanju leta 2019 začete finančne sanacije in upošteva izredne razmere zaradi epidemije covida-19. Tako je 10,1 milijona evrov predvidenih prihodkov predviden minimalni dobiček, je navedel Gašpar Mišič.

Po njegovih besedah so na negativni izid vplivali upad prihodkov, nižja poraba vode uporabnikov iz gospodarstva, upad prihodkov gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in s področja urejanja prometa ter oprostitve najemnim gostinskim obratom ob nespremenjenem obsegu izvajanja dejavnosti javne službe.

Pred tem so se svetniki seznanili z letnim poročilom Okolja Piran za leto 2020. Kot je navedel Gašpar Mišič , so lani ob 9,8 milijona evrov prihodkov zabeležili negativno bilanco v višini dobrih 300.000 evrov, kar so pokrili iz prenesenega čistega dobička in drugih rezerv. Ob koncu leta je podjetje imelo 3,2 milijona evrov kratkoročnih in 3,3 milijona evrov dolgoročnih finančnih obveznosti.

"Glavni ukrep dokapitalizacije namreč ne rešuje niti likvidnosti niti kapitalske ustreznosti podjetja"

Dokapitalizaciji je občinski svet dal zeleno luč po obstrukciji Gibanja za Občino Piran, kjer so se že pred današnjo sejo ogradili od načrta sanacije in predlagane dokapitalizacije zaradi, kot trdijo, kršitve več zakonskih določil. "Glavni ukrep dokapitalizacije namreč ne rešuje niti likvidnosti niti kapitalske ustreznosti podjetja, pri čemer pa je v osnovi tudi delno kršen sam postopek predlaganja ter sprejemanja tega ukrepa," so zapisali ter dodali, da gre za namen zaslepitve dejanskega stanja in okoliščin, ki so Okolje Piran pripeljale do sedanjega finančnega stanja.

Do seje je prišlo po sklepu nadzornega odbora občine, ki je računskemu sodišču podalo pobudo za revizijo Okolja Piran in predlagalo, da se odločitev glede dokapitalizacije družbe odloži do prejema odziva računskega sodišča. Štirje člani nadzornega odbora so nato tudi odstopili s funkcije.

Župan Đenio Zadković je točko ohranil na dnevnem redu seje in pri tem poudaril nujnost izvedbe dokapitalizacije, "ki pa ni edini sanacijski ukrep, na podlagi katerega se bo zagotovilo ekonomsko vzdržno in samostojno delovanje javnega podjetja ob sočasni kakovosti izvajanja javne službe", kot so njegove besede povzeli na Občini Piran.