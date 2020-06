Pirc odstopil z mesta nadzornika družbe 2TDK

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovecje v minulih dneh večkrat izpostavil, da pri razpisu za glavna dela, ki že teče, od projektnega podjetja pričakuje spoštovanje evropskih smernic. V igri za glavna dela namreč ostajajo predvsem kitajska in turška podjetja, kjer obstaja tveganje socialnega dumpinga. Domača in večina evropskih podjetij namreč ne morejo ponuditi tako nizkih cen. Da do dumpinga ne biprišlo, je EU sprejela smernice na področju javnega naročanja, ki jih je vlada v slovensko zakonodajo prenesla z zakonom za hitrejši zagon strateških investicij.

V današnjem pogovoru za Delo je Vrtovec povedal, da za uveljavitev smernic razpisa ne bi bilo treba ponoviti, saj bi to lahko povzročilo okoli petmesečno zamudo pri projektu. Razveljavitvi niso naklonjeni niti v 2TDK, kjer so poleg na zamudo opozorili tudi na podražitev projekta.

Prav tako ni jasno, ali bo 2TDK obstala kot samostojna družba ali pa jo bo vlada premaknila pod okrilje Slovenskih železnic (SŽ), kot so nakazali v koalicijski pogodbi. Študija, ki so jo v SŽ naročili pri družbi Jadek&Pensa in so jo pridobili na Dnevniku, prenosu nikakor ni naklonjena: "Tak prenos nima dodane vrednosti. Vendar pa to navsezadnje ni pravno, temveč politično vprašanje."