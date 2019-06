Plače članov uprave NLB se bodo kar podvojile

Prva skupščina NLB, ki je potekala po privatizaciji banke, je minila brez večjih zapletov. Oznanilo, da ima uprava z Blažem Brodnjakom na čelu od 1. junija višje plače, je tako presenetilo mnoge. Letno so prej dobili do 200 tisoč evrov bruto, sedaj pa bodo v žep pospravili od 340 do 420 tisočakov na leto.

In zakaj niso, tako kot so napovedovali, počakali na nove nadzornike, ki so bili imenovani na skupščini? Predsednik nadzornega sveta NLB Primož Karpe odgovarja: "Nismo čakali na naslednji nadzorni svet, ki bo zelo v kratkem zaradi več dejavnikov. Eden od teh je ta, da je ta proces že zelo dolgo trajal in da smo na koncu dosegli bolj ali manj konsenzualno odločitev o tem, kaj nam je za narediti glede tega."