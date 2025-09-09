Plače v Sloveniji rastejo: v zasebnem za pet, v javnem za 10 odstotkov

V prvem polletju so se plače v zasebnem sektorju dvignile za približno pet, v javnem pa za nekaj več kot 10 odstotkov. Stroški dela za dejansko opravljene delovne ure so se v primerjavi z lanskim letom najbolj dvignili v šolstvu, za več kot 16 odstotkov. Kaj poganja rast plač in kaj to pomeni za državni proračun?

Povprečna plača v Sloveniji je ob osamosvojitvi znašala 70 evrov, do danes pa se je dvignila za kar 36-krat, in sicer na 2520 evrov bruto. Seveda pa so poleg plač rasle tudi cene dobrin. Tako si je lahko Slovenec s povprečno plačo ob osamosvojitvi lahko kupil 379 kilogramov kruga, 30 let kasneje pa 449 kilogramov; torej le 18 in ne 3600 odstotkov več. "Seveda se morajo plače višati, ko imamo inflacijo, ko to narekujejo kazalniki. Včasih pa imajo s tem seveda težave, kajti produktivnost in cene, ki so potrebne, da jih v gospodarstvu primerno oblikujemo, da pokrivamo plače, temu včasih ne sledijo," je dejal predsednik Obrtne zbornice Blaž Cvar. Rast plač Cvar pripisuje rednim usklajevanjem minimalne plače, predvsem zato, ker se na tej podlagi linearno zvišujejo tudi druge plače. "Zaradi tega imamo včasih kar težave z vsemi temi stroški," je dejal Cvar.

Blaž Cvar FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Plače se sicer med seboj razlikujejo. Zaposleni v javnem sektorju v povprečju dobijo 2953,99 evra, v zasebnem pa približno 600 evrov manj. Prav plačna reforma v javnem sektorju naj bi bila eden izmed glavnih razlogov za visok primanjkljaj v letošnjem proračunu. "Imamo trend zviševanja odhodkov, ki se bo zagotovo nadaljeval, saj se reforma plač javnega sektorja še ni povsem iztekla. Vidimo pa tudi, da nas čakajo razna presenečenja, predvsem glede javnih storitev in plač, kar ni bilo upoštevano v predhodni reformi," je komentiral predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun. Država je v prvih osmih mesecih leta pridelala za približno milijardo evrov primanjkljaja, medtem ko je bil proračun lani v istem času približno uravnotežen. Do konca leta naj bi se primanjkljaj dvignil na 1,9 milijarde evrov, medtem ko je lani znašal 200 milijonov evrov.