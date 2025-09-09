Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Plače v Sloveniji rastejo: v zasebnem za pet, v javnem za 10 odstotkov

Ljubljana, 09. 09. 2025 20.01 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Marko Gregorc
Komentarji
50

V prvem polletju so se plače v zasebnem sektorju dvignile za približno pet, v javnem pa za nekaj več kot 10 odstotkov. Stroški dela za dejansko opravljene delovne ure so se v primerjavi z lanskim letom najbolj dvignili v šolstvu, za več kot 16 odstotkov. Kaj poganja rast plač in kaj to pomeni za državni proračun?

Povprečna plača v Sloveniji je ob osamosvojitvi znašala 70 evrov, do danes pa se je dvignila za kar 36-krat, in sicer na 2520 evrov bruto. Seveda pa so poleg plač rasle tudi cene dobrin. Tako si je lahko Slovenec s povprečno plačo ob osamosvojitvi lahko kupil 379 kilogramov kruga, 30 let kasneje pa 449 kilogramov; torej le 18 in ne 3600 odstotkov več.

"Seveda se morajo plače višati, ko imamo inflacijo, ko to narekujejo kazalniki. Včasih pa imajo s tem seveda težave, kajti produktivnost in cene, ki so potrebne, da jih v gospodarstvu primerno oblikujemo, da pokrivamo plače, temu včasih ne sledijo," je dejal predsednik Obrtne zbornice Blaž Cvar.

Rast plač Cvar pripisuje rednim usklajevanjem minimalne plače, predvsem zato, ker se na tej podlagi linearno zvišujejo tudi druge plače. "Zaradi tega imamo včasih kar težave z vsemi temi stroški," je dejal Cvar.

Blaž Cvar
Blaž Cvar FOTO: Damjan Žibert

Plače se sicer med seboj razlikujejo. Zaposleni v javnem sektorju v povprečju dobijo 2953,99 evra, v zasebnem pa približno 600 evrov manj.

Prav plačna reforma v javnem sektorju naj bi bila eden izmed glavnih razlogov za visok primanjkljaj v letošnjem proračunu. "Imamo trend zviševanja odhodkov, ki se bo zagotovo nadaljeval, saj se reforma plač javnega sektorja še ni povsem iztekla. Vidimo pa tudi, da nas čakajo razna presenečenja, predvsem glede javnih storitev in plač, kar ni bilo upoštevano v predhodni reformi," je komentiral predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun.

Država je v prvih osmih mesecih leta pridelala za približno milijardo evrov primanjkljaja, medtem ko je bil proračun lani v istem času približno uravnotežen. Do konca leta naj bi se primanjkljaj dvignil na 1,9 milijarde evrov, medtem ko je lani znašal 200 milijonov evrov.

Preberi še Milijardni primanjkljaj: kaj se dogaja in kaj delajo z javno blagajno?

Na svarila fiskalnega sveta se je že prejšnji teden odzval finančni minister Klemen Boštjančič: "Primankljaj v prvih osmih mesecih je v skladu z načrtom in ocenjujemo, da bo konec leta tak, kot je bil načrtovan, ko se je proračun za leto 2025 sprejemal."

Da je tudi v skladu s fiskalno-strukturnim načrtom, priznava Kračun in razume ministra, da umirja situacijo. "Ampak razlog za skrb je. Medtem ko je trend odhodkov zagotovo v smeri naraščanja, je trend prihodkov pravzaprav stagnirajoč," je dodal.

In nič dobrega tradicionalno ne prinašajo predvolilni proračuni. Zato še poziv fiskalnega sveta, naj vlada odhodke načrtuje s tresočo roko.

plače reforma rast proračun
Naslednji članek

95-oktansko 1,6, dizelsko gorivo 2,2 centa dražje

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (50)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Victoria13
09. 09. 2025 20.45
+1
Sploh pa glede na to kdo nam vodi državo, ministrstva, občine ni čudno, da smo tam kjer smo!
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
09. 09. 2025 20.45
Kako v javnem sektorju ugotavljajo uspešnost? Naj mi Boštjančič to razloži.
ODGOVORI
0 0
Victoria13
09. 09. 2025 20.43
+3
Ravno z dvigom plač v javnem sektorju se povečuje inflacija...
ODGOVORI
3 0
Colgate
09. 09. 2025 20.41
+3
Cene gredo bistveno hitreje gor kot plače. Kupna moč je kar padla.
ODGOVORI
3 0
Victoria13
09. 09. 2025 20.40
+4
Največja postavka v proračunu gre za plače v javnem sektorju....250000 ljudi stane absolutno preveč, ker jih je tudi številčno preveč!!!
ODGOVORI
5 1
jank
09. 09. 2025 20.44
+1
Ali res? Premalo je zdravnikov, medicinskih sester, negovalk, učiteljev...
ODGOVORI
2 1
jank
09. 09. 2025 20.36
+3
Žal je preveč lastnikov primarno razmišlja, kako slabše plačati in kako več zahtevati od zaposlenih. Slednji, ki vedo, da so preveč izkoriščeni, pa dajejo manj kot bi lahko.
ODGOVORI
4 1
Victoria13
09. 09. 2025 20.34
+6
Kako opravičujete rast plač v javnem sektorju? Nič ne proizvajate, delate zelo malo in ste prisesani na državno blagajno!
ODGOVORI
8 2
Victoria13
09. 09. 2025 20.35
+3
Ni čudno, da je država v 8 mesecih pridelala milijardo minusa. Verjetno na račun dviga plač v javnem sektorju!
ODGOVORI
5 2
Hitri Zigi 78
09. 09. 2025 20.42
Sha se pravi javni uslužbenec naj je pomije v realnem sektorju pa kaviar. Ko pa gre realni sektor na dopust je pa Ju. super ker rabiš pasuš
ODGOVORI
0 0
Hitri Zigi 78
09. 09. 2025 20.33
+3
Ja super samo povejte še da so ti procenti v JU nastali s tem ko so ljudem ki so bili pod min. dvignili na minimalca.
ODGOVORI
4 1
Hitri Zigi 78
09. 09. 2025 20.34
+2
Kot sem napisal 30 let zavajanj
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
09. 09. 2025 20.33
+3
Pokojnine pa za 1% dol zaradi trajne oskrbe.
ODGOVORI
4 1
Glotar
09. 09. 2025 20.32
+6
ma rastejo moj khurac...
ODGOVORI
6 0
Luka40
09. 09. 2025 20.31
+8
Ni res! To je pesek v oči! Najprej so vse dobrine dvignili za slabih 30 % Sedaj pa plače za 5 do 10 in oni se hvalijo..... Svaka čast....
ODGOVORI
8 0
Groucho Marx
09. 09. 2025 20.31
+1
Plače v javnem sektorju za 10% gor. To v prevodu pomeni 40-70% gor za golobarsko aristokracijo, za najslabše plačane uslužbence pa 0% oz. še v minus.
ODGOVORI
5 4
srecnii
09. 09. 2025 20.30
+4
glavno da se invalidom nič ne pozna, ker vse te podražitve so bistveno višje kot dohodki rastejo
ODGOVORI
4 0
zelen
09. 09. 2025 20.30
+3
ne razumem te matematike plače skoz gor v tošnu pa zmeraj manj
ODGOVORI
3 0
zelen
09. 09. 2025 20.43
drgač pa moja plača je šla prejšn mesec dol ne gor
ODGOVORI
0 0
Hrošček993
09. 09. 2025 20.27
+5
Mi v Adriji mobil imamo še zmerj minimalce....daleč do povprečne slovenske plače smo...
ODGOVORI
5 0
jank
09. 09. 2025 20.31
+0
Zamenjal službo. Če si sposoben, boš z lahkoto dobil bolje plačano službo.
ODGOVORI
4 4
BMReloaded
09. 09. 2025 20.27
+5
Kakorkoli obracam...sramotno nizke place
ODGOVORI
5 0
Ledeni čaj
09. 09. 2025 20.24
+7
Lopovski in neučinkovit javni sektor.
ODGOVORI
8 1
jank
09. 09. 2025 20.32
-4
Ali so torej lopovi zdravniki, medicinske sestre, učitelji, strežnice.... ????
ODGOVORI
1 5
jank
09. 09. 2025 20.22
+5
Kelnar Cvar pa zares vse ve!
ODGOVORI
6 1
zelen
09. 09. 2025 20.29
+1
cvar najbl skrbi le za svoj vrtiček
ODGOVORI
2 1
modelx
09. 09. 2025 20.22
+10
moralo bi biti ravno obratno in sicer: gospodarstvo za 20%, js za 3%. to bi bil naravni mehanizem za vitk js (skupaj z vsemi agencijami, koncesionarji,...)
ODGOVORI
10 0
plejadanka
09. 09. 2025 20.21
+8
Cene vsega pa rastejo desetkrat bolj
ODGOVORI
8 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215