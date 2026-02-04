Pozivi k dvigu vseh plač, ne le minimalne

Sindikati so svoj naslednji cilj jasno artikulirali že po prvi predstavitvi nove višine minimalne plače. "Kako urediti ustrezna razmerja tudi ostalih plač do minimalne plače," se je vprašal predsednik sindikata Pergam Jakob Počivavček.

Zato poziv k višanju vseh plač ne preseneča.

"Različnost v plačah odraža tudi različnost v zahtevnosti dela, v odgovornosti dela in z dvigom minimalne plače se ta razmerja ne smejo porušiti," je prepričan predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko.

Ekonomist Matej Lahovnik na pozive sindikatov zre v luči sosedskih primerjav: "Poziv je pričakovan, ker so neto plače v Sloveniji le še malo višje kot na Hrvaškem, predvsem zaradi visokih dajatev".

Po zadnjih podatkih iz novembra je razlika med slovensko in hrvaško povprečno bruto plačo znašala slabih 500 evrov, povprečni neto plači pa sta bili narazen zgolj za 128 evrov.

"Če upoštevamo kupno moč, pa nas je Hrvaška že prehitela in dvig minimalne plače logično potegne za sabo pričakovanja ostalih," opozarja Lahovnik.