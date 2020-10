Planet TV dokončno v rokah madžarske TV2

Prodaja televizije Planet TV je zaključena. Izpolnjeni so bili vsi odložni pogoji iz pogodbe, ki jo je Telekom Slovenije julija podpisal z madžarsko medijsko družbo TV2 Media oz. njeno slovensko družbo TV2 Adria. Kupnina je pet milijonov evrov, Telekom pa je pred zaključkom transakcije izvedel še dokapitalizacijo Planeta TV s konverzijo terjatev. Zdaj je vprašanje kakšna bo tudi usoda drugeg dela medijskega strebra, katerega del je tudi Siol. Gre tudi ta v madžarske roke?

Iz Telekoma Slovenije so tako prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili, da so pred prodajo za izpolnitev odložnega pogoja izvedli dokapitalizacijo Planeta TV s konverzijo svojih terjatev v osnovni kapital. Predmet prodaje so bili tako na koncu vsi že obstoječi poslovni deleži in novo pridobljeni poslovni delež, ki vsi skupaj predstavljajo 100-odstotkov kapitala Planeta TV. Telekom je julija objavil, da je kupnina za Planet TV dosegla pet milijonov evrov, največji telekomunikacijski operater v državi pa je že v nerevidiranem poročilu o poslovanju v prvem letošnjem polletju v celoti izkazal odhodke zaradi slabitve sredstev Planeta TV in terjatev, ki izhajajo iz posojil družbi.

V Telekomu pravijo, da bodo ob zaključku transakcije s prejeto kupnino beležili pozitiven učinek iz prodaje družbe. Planet TV bo tako od četrtka dalje uradno del skupine TV2, ki bo tako svojemu portfelju 14 televizijskih kanalov dodala še tri. Kot so danes sporočili iz televizijske hiše, bo novi izvršni direktor Planeta TV postal Pavel Stantchev, ki že opravlja funkcijo izvršnega direktorja na TV2. Špela Pirnat, ki je med letoma 2013 in 2016 v podjetju delovala kot finančna direktorica, se bo Planetu TV pridružila kot operativna direktorica. V Telekomu Slovenije so se sicer že nekaj časa ukvarjali z vprašanjem, kaj storiti z družbo Planet TV, ki upravlja istoimenski televizijski program. Telekom naj bi po izračunih časnika Delo od ustanovitve omenjene družbe do zdaj v obliki kapitalskih vložkov, plačanih reklam, posojil in drugih storitev skupaj namenil 80 milijonov evrov. Zadnji strošek je nastal ob izvršitvi odločitve arbitražnega sodišča v Švici, ki je ugotovilo, da je družba Antenna Slovenia pravilno uveljavila prodajno opcijo v družbi Antenna TV SL, ki izdaja program Planet TV, in je tako Telekomu Slovenije za 34-odstotni delež v tej družbi skupaj s stroški spora in zamudnimi obrestmi naložilo skoraj 23 milijonov evrov plačila. Telekom je zato decembra lani postal tudi edini lastnik družbe Planet TV, spor z Grki pa je močno oklestil njegov lanski dobiček.

