Po 11 letih bodo zvišali obrestne mere za evrsko območje

V Frankfurtu pri tem precej zaostajajo za ameriško in britansko centralno banko. Čeprav je inflacija visoka in naj bi takšna ostala še nekaj časa, jo še vedno poganjajo predvsem višje cene energije. Po drugi strani bi morebitna prekinitev dobav ruskega plina evrsko območje lahko pahnila v recesijo in ECB bo pazila, da tveganj ne bo povečevala.

Svet ECB je junija napovedal julijski dvig obrestnih mer za 0,25 odstotne točke. A ob nadaljnji krepitvi že tako rekordne inflacije so v zadnjih dneh vse glasnejša ugibanja, da bi se lahko odločil za dvig v višini 0,5 odstotne točke. Prav tolikšno zvišanje naj bi sledilo septembra, vodilni v ECB pa postopno dvigovanje obrestnih mer napovedujejo tudi v zadnjem letošnjem trimesečju in v začetku 2023.

Napoved zaostrovanja denarne politike je skupaj z inflacijo in negotovimi gospodarskimi obeti povzročila umik iz državnih obveznic ter dvig zahtevane donosnosti na državni dolg. Razmere so se vmes nekoliko umirile, a pričakovati je, da bo svet ECB danes nadaljeval s pretresanjem rešitev za naslovitev te nevarnosti.

Na mizi je tako nov, bolj ciljan program odkupovanja obveznic, do njegove uveljavitve pa je svet napovedal prožnost pri reinvestiranju zapadlih glavnic iz programov PEPP in APP. Gre za to, da se centralne banke evrskega območja pri ponovnem vlaganju sredstev ne bodo več ravnale po kapitalskem ključu ECB, ampak bodo kupovale predvsem obveznice ranljivih držav. Za ta namen naj bi bile po informacijah medijev namenjene zapadle glavnice obveznic najbolj močnih članic evrskega območja, kot so Nemčija, Francija in Nizozemska.