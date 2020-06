Po Air Serbia na Brniku pristalo še letalo Montenegro Airlines

V juniju pričakujejo še oživitev poletov do Bruslja z Brussels Airlines in Wizz Air (na Charleroi), Pariza z Air France in Amsterdama s Transavio.

Že s ponedeljkom pa povezavo med Frankfurtom in Ljubljano znova vzpostavlja Lufthansa, ki bo na ljubljansko letališče letela šestkrat tedensko, po napovedih prevoznika pa lahko že v juliju potniki pričakujejo tudi jutranji let v Frankfurt, saj se bo letalo prevoznika vračalo pozno zvečer in na našem letališču prenočilo.

Ker je varnost potnikov in zaposlenih na prvem mestu, so sprejeli številne preventivne ukrepe, da bi zmanjšali možnost morebitnih okužb. Potnikom svetujejo, da se pred potovanjem seznanijo z novostmi s tega področja.

Letališče je pripravljeno na varen sprejem potnikov in varno delo zaposlenih. Da bi zmanjšali možnost okužbe, so s ponovnim zagonom potniškega prometa v veljavi novi preventivni ukrepi za potnike in navodila za delo zaposlenih.

V vseh zaprtih prostorih – v potniškem terminalu in na avtobusih je treba ohranjati ustrezno varnostno razdaljo 1,5 m. Razdalja je označena s talnimi oznakami, trakovi in oznakami sedežev v čakalnicah. Razkuževanje rok je obvezno za potnike in zaposlene pred vsakim vstopom v zaprte prostore. Razkužilna mesta so ustrezno razporejena po terminalu in drugih delih letališča. Uporaba maske ali druge vrste zaščite ustno-nosnega predela je za potnike v terminalu in na avtobusih obvezna. Zaščito si potniki priskrbijo sami. Maske so na voljo v prodajnih avtomatih in v prodajalnah na letališču. Število potnikov v terminalu in na avtobusih je zmanjšano. Usmerjanje in razmejevanje potniških tokov je urejeno s trakovi in oznakami. Zmogljivost terminala in avtobusov je zmanjšana za približno polovico. V potniški terminal lahko vstopajo izključno potniki in zaposleni, obiskovalcem in spremljevalcem vstop ni dovoljen.