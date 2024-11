'Po celi državi se gradi infrastrukturo, ki je nedostopna za večino'

Stanovanjska kriza ni naravno stanje, ampak posledica konkretnih političnih odločitev – ali manko teh. Aljaž Pevec, Stanovanjski blok

Podatki kažejo, da so se najemnine v Ljubljani v zadnjih štirih letih dvignile za 30 odstotkov, kar je privedlo do situacije, v kateri večina najemnikov za stanovanje nameni več kot polovico svojega mesečnega dohodka. "Danes se po celi državi, še posebej v prestolnici in na obali, gradi infrastrukturo, ki je nedostopna za večino prebivalcev. Obstoječa stanovanjska politika nadaljuje s kolaborantskim in brezsramnim izkoriščanjem večine prebivalcev za nadaljnje bogatenje mega lastnikov nepremičnin," opozarjajo. In še: "Zaradi izkoriščanja stanovanj za turistično dobičkarstvo, na primer Airbnb, postajajo mesta vse bolj namenjena kratkotrajnemu turizmu. Vlada pa zaradi interesov sobodajalcev brezsramno zavlačuje s sprejemom zakona, ki bi zamejil izkoriščanje stanovanj za turistične kapacitete."

Po besedah Aljaža Pevca , člana iniciative, je stanovanjska kriza rezultat neustrezne politike. "Smo študentje brez študentske sobe, najemniki brez varnega najema, zadolženi lastniki vrtoglavo dragih stanovanj, brezdomci, upokojenci brez primerne oskrbe. Mi smo tisti, ki ne pristajamo, da se vse več ljudem krati pravica do doma zato, da lahko nekateri drugi špekulirajo s stanovanji in opajajo svoje premoženje. Stanovanjska kriza ni nekaj abstraktnega, živimo jo vsak dan. Stanovanjska kriza ni naravno stanje, ampak posledica konkretnih političnih odločitev – ali manko teh," je dejal Pevec.

Hasan Alhalaq iz Kulturnega društva Gmajna opozarja na dodatne ovire za ranljive skupine: "Migranti in družine z otroki se soočajo z diskriminacijo na najemnem trgu. Pomanjkanje dostopnih in kakovostnih stanovanj jih sili v slabe in nestabilne življenjske razmere."

Vladna koalicija je sicer začela s ponovnim namenjanjem proračunskih sredstev za stanovanjsko področje, a pri tem ni zagotovila sistemskega vira financiranja, poudarjajo. "Ni zagotovila niti nepovratnih sredstev, ki bi omogočala predvidljivo in zanesljivo gradnjo neprofitnih stanovanj. Trenutno obljubljajo 100 milijonov letno, kar lahko zagotovi le približno 650 stanovanj. Namenjenih sredstev je torej za približno pičlih 20 odstotkov tega, kar obljubljajo. In še če verjamemo, da bodo v naslednjih desetih letih uspeli zagotoviti vsa ta stanovanja, to ni dovolj, da bi lahko ignorirali stiske na najemnem trgu, ki se iz dneva v dan poglabljajo. Ta vlada tudi ni sprejela še niti enega od obljubljenih ukrepov, ki bi zamejil ali odvračal od špekuliranja s stanovanji. S svojo pasivno držo in aktivnim zavlačevanjem še zmeraj dopušča, da vse več posameznikov in družin živi v mizernih pogojih in kronični negotovosti zgolj zato, da lahko nekateri privilegirani z oddajanjem in špekulacijami s stanovanji vrtoglavo povečujejo svoje premoženje."