Pripravljalna dela v polnem razmahu: na gradbišču 100 delavce in 30 tovornjakov

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek si je skupaj z vodstvom 2TDK ogledala delovišča dostopnih cest do trase drugega tira, po katerih računajo, da se bodo lahko vozili že čez dobra dva meseca. Tudi izbor za izvajalca za premostitvene objekte v dolini Glinščice so že opravili, ne pa še podpisali pogodbe.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in vodstvo 2TDK so si danes ogledali gradbišča dostopnih cest do trase drugega tira. Po besedah direktorja Kolektorja CPG Kristjana Mugerlija so dela v polnem razmahu in računajo, da se bo tod čez približno dva meseca vozilo po pripravljenih cestah. Tudi Bratuškova je bila zadovoljna nad napredkom del.

Dela so v polnem razmahu. FOTO: Miro Majcen

Bratuškova je v izjavi medijem ob ogledu delovišča na Tinjanskem hribu izrazila zadovoljstvo, da stvari tečejo po načrtih, tako finančno kot časovno. "Projekt Divača-Koper se dogaja in bo zgrajen tako, kot smo tudi obljubili oziroma si zastavili," je dodala. Direktor Kolektorja CPG, ki izvaja dela, Mugerli pa je pojasnil, da so imeli v maju 21 deževnih dni in realizacija posledično ni bila velika, zdaj, ko jim vreme gre na roko, pa imajo na gradbišču več kot sto delavcev, 25 enot težke gradbene mehanizacije in več kot 30 tovornjakov. Dela na deloviščih v Lokvi, dolini Gliščice in na Tinjanskem hribu so tako v polnem razmahu in Mugerli računa, da bodo "čez kakšna dva meseca tukaj že vozili po pripravljenih cestah".

FOTO: Miro Majcen

Glede izbora izvajalca za premostitvene objekte v dolini Glinščice je generalni direktor 2TDK Dušan Zorko pojasnil, da so opravili izbor, ne pa tudi še podpisali pogodbe. 2TDK je naročilo oddal podjetjem Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel, ki so oddala ponudbo v vrednosti 7,96 milijona evrov. Bratuškova je glede vrednosti tega projekta poudarila, da je zanjo pomembno predvsem to, da zneski v pogodbah, ki se bodo podpisovale, ne presegajo ocenjene vrednosti v investicijskem projektu. Naredili bodo vse, da čim prej pridobijo gradbeno dovoljenje Ponudbo za omenjene premostitvene objekte je oddal tudi Kolektor CPG v navezi s Pomgradom, ki pa je bila za približno pet milijonov evrov višja. Mugerli je pojasnil, da je o morebitnih pritožbah na izbor prezgodaj govoriti, bodo pa verjetno prosili za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, saj "za tak denar mi ne znamo narediti". Glede priprave državnega prostorskega načrta za umestitev dvotirne proge je Bratuškova pojasnila, da gre za postopek, ki bo še trajal, pripravljavec je sicer okoljsko ministrstvo, da pa bodo držali besedo in bodo torej naredili vse, da čim prej pridobijo gradbeno dovoljenje tudi za "drugi drugi tir".

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in vodstvo 2TDK so si danes ogledali gradbišča dostopnih cest do trase drugega tira. FOTO: Miro Majcen