Gospodarstvo

Po državi težave z gorivom, Avstrijci pa s kantami na slovenske črpalke

Maribor, 13. 03. 2026 19.25 pred 55 minutami 2 min branja 44

Avtor:
Mojca Hanžič
Gneča

Po državi še vedno težave z gorivom. Na marsikaterem bencinskem servisu primanjkuje predvsem dizla. Potem ko je minister za okolje včeraj napovedal, da bo država v prihodnjih dneh sprostila državne rezerve, župan obmejne občine Dravograd opozarja, da bi morala na teren, na državno mejo, tudi finančna uprava. Nekateri Avstrijci namreč pri nas ne polnijo le rezervoarjev, ampak tudi kante za gorivo, prenos več kot desetih litrov goriva čez mejo pa je kršitev zakona o trošarinah.

Na Petrolovem bencinskem servisu v Radljah ob Dravi danes nekatere črpalke v uporabi, večina dizelskih - ne. Odgovor Petrola pa: začasno pomanjkanje, predvsem na obmejnih servisih. Naprej, Ina oziroma MOL v Dravogradu: odprte so vse črpalke. Večina avtomobilov pa avstrijskih registrskih tablic.

Kot opažajo domačini, je na črpalki gneča tudi zaradi Avstrijcev, zdaj je namreč velika razlika v ceni, gorivo je tam dražje skoraj za 40 centov, pripovedujejo.

Anton Preksavec, župan občine Dravograd: "Težava je tudi v tem seveda, da se točijo velike količine goriva, ki potujejo čez mejo, jaz upam, da bo tu Furs odigral svojo vlogo..."

Čez mejo se namreč več kot deset litrov goriva v kanti po zakonu o trošarinah ne sme peljati, v nasprotnem primeru je lahko kazen tudi do 5.000 evrov. A Furs mora, pravi župan, to nadzirati: "Jaz resnično pozivam, da se ta nadzor okrepi, da se na meji vzpostavi neka kontrolna točka in da se ta prekomerni odvzem goriva s strani tujih državljanov nekako tudi zameji."

Pri Molu pravijo, da na obmejnih črpalkah zaznavajo tudi do 80 % porast odjema, zelo verjetno prav na račun Avstrijcev. Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi: "Po moje je treba malo bolj načrtovati, kako se polnijo rezervoarji."

Na vprašanje, kaj sprostitev iz državnih rezerv pomeni, in kako nato znova napolniti rezerve, pa minister za gospodarstvo Matjaž Han danes takole: "Ne skrbi me zdaj ta moment z blagovnimi rezervami, ker smo zaenkrat na varni strani, skrbi me pa, če bo ta zadeva, ta nora vojna, ki jo je sprožil Trump, še kar trajala, trajala, trajala, ker bo imela potem ne samo Slovenija, cela Evropa in cel svet težave, ja, in to me skrbi. In kogar ne skrbi in zamahne z roko, ne živi v nekem realnem svetu." 

Sproščanje državnih zalog goriva: kako bo potekalo?

Kdo bi obdavčil kriptovalute in kdo spreminjal davek na kapitalski dobiček?

KOMENTARJI44

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Semek
13. 03. 2026 20.48
kje lahko komentiram goloba?
Odgovori
trollolll
13. 03. 2026 20.47
Sploh ni taka razlika v ceni zaradi bliznjih volitev, sploh ne... Cudno edino, da nikoli prej v 4 letih ni blo take razlike z avstrijo in se do predkratkim je bil bencin na hrvaskem cenej. Tezko bi fejkal neko soludarnost golob bolj kot tko
Odgovori
tinitoni
13. 03. 2026 20.46
Drzava sprosti drzavne rezerve avstrici pa tankajo neomejeno. Kdo je tu nor? Banana republika
Odgovori
Jerry321
13. 03. 2026 20.46
Bo treba pri zda in njihovi oranžni opici iztožit odškodnino za vso povzročeno gospodarsko škodo!!
Odgovori
Sly1
13. 03. 2026 20.44
Polovica pump brez goriva a naš han bluzi o logističnih težavah, koga farbaš ti
Odgovori
Bolfenk2
13. 03. 2026 20.42
Levičarji bodo drugi mesec tako spet presedlali na bicikle, pa bo ostalo več bencina. Kolesarijat že pumpa gume.
Odgovori
CrazyMachines
13. 03. 2026 20.41
S kantami!?! S cisternami hodijo Avstrijci…tiste bele 1000-1500l. Na avtoprikolicah, konjskih prikolicah, itd. vsakodnevno so na obmejnih črpalkah, Drvograd, Radlje, Mežica, Prevalje…če tu ne bo nekdo ukrepal bomo čez teden dni vsi brez!
Odgovori
Lark
13. 03. 2026 20.41
Osnove ekonomije ne obstajajo pred volitvami?
Odgovori
Bolfenk2
13. 03. 2026 20.40
Von der Lajna in Kaja Kallas bosta morala na kolenih v Moskvo prositi Putina, pa bo spet dovolj nafte v EU. Pa še vojne v Ukraini bo hitro konec.
Odgovori
dron
13. 03. 2026 20.44
Ti boš tudi na kolenih prosil za milost.....
Odgovori
Mean Cat
13. 03. 2026 20.44
Še kksna ustna dela bojo opravila....
Odgovori
ACC0
13. 03. 2026 20.40
Tuki pač levičarska ideologija odpove.
Odgovori
kovanec
13. 03. 2026 20.48
Desničarska je odpovedala pred 4. leti na volitvah.
Odgovori
UnknownIdentity
13. 03. 2026 20.39
Kaj bo toti furs spet.. ze dost nas lupijo Mi smo tud skos tankal cez mejo zdaj se je pac obrnal ampak nebo doug ko pride nova vlada bo hitro cena skocla blizo 2€/L brez skrbi
Odgovori
Samo navijač
13. 03. 2026 20.38
Zalivske države so besne, ker jih je Trump brez telefonskega klica vpletel v svojo iransko vojno. Naftni objekti gorijo, turizem mrtev, 40.000 letov odpovedanih v enem tednu – in še vedno se od njih pričakuje, da bodo plačali račun in molčali? »To ni naša vojna,« je dejal neki strokovnjak. Pa vendar smo tukaj: ogroženo je 20 % svetovne nafte, Hormuz je napol zaprt, Washington pa se obnaša, kot da je regija še vedno na povodcu iz leta 1991. Morda je končno čas, da nehajo pretvarjati, da jih ZDA podpirajo. Se malo pa bodo Americani tudi od tukaj pakirali, konec ljubavi.
Odgovori
rok1211
13. 03. 2026 20.37
Tistih 5 Avstrijcev je kaplja v morje, škoda besed
Odgovori
Samo navijač
13. 03. 2026 20.36
Ko bodo zalivske države ponovno ocenile, prevrednotile in preoblikovale svoje potrebe po varnosti, rasti in razvoju, ne da bi se pri tem odvisne od vojaške prisotnosti Združenih držav v svojih državah, bo to preoblikovalo Bližnji vzhod in jih osvobodilo ameriške in izraelske prevlade. Zalivske države in Iran bodo prevzele neodvisen nadzor nad svojo prihodnostjo in usodo ter svojim ljudem zagotovile gospodarsko, tehnološko, znanstveno in civilizacijsko rast, razvoj ter blaginjo, ki jo tako obupno potrebujejo in si jo želijo doseči.
Odgovori
Samo navijač
13. 03. 2026 20.32
Če Hormuška ožina ostane zaprta tri mesece, bi lahko cena nafte Brent dosegla približno 165 dolarjev za sod. Danes je že 14. dan zaprtja. Trgi to že čutijo. Kaj sele bo ??
Odgovori
cekinar
13. 03. 2026 20.32
Še malo pa bomo G.Putina na kolenih prosili za energente,trump se pa smeje ko umika sankcije Rusiji.
Odgovori
kolodvor
13. 03. 2026 20.31
Prišlo je 5 min slave za nas elelktričarje
Odgovori
Rock8
13. 03. 2026 20.29
Na kolo za zdravo...
Odgovori
murate
13. 03. 2026 20.28
Goriva ,dizla je povsod dovolj,nekateri pač namenoma delajo paniko in pretirano potrošnjo.Nekateri kmeti so nabavili dizla do božiča na zalogo.Upam da jim miši pregrizejo cisterne
Odgovori
ata_jez
13. 03. 2026 20.26
Šentilj je tudi prazen. Kako je pri Italiji? Oni so že tako radi tankali v Sloveniji.
Odgovori
