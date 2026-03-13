Po državi težave z gorivom, Avstrijci pa s kantami na slovenske črpalke

Na Petrolovem bencinskem servisu v Radljah ob Dravi danes nekatere črpalke v uporabi, večina dizelskih - ne. Odgovor Petrola pa: začasno pomanjkanje, predvsem na obmejnih servisih. Naprej, Ina oziroma MOL v Dravogradu: odprte so vse črpalke. Večina avtomobilov pa avstrijskih registrskih tablic.

Kot opažajo domačini, je na črpalki gneča tudi zaradi Avstrijcev, zdaj je namreč velika razlika v ceni, gorivo je tam dražje skoraj za 40 centov, pripovedujejo.

Anton Preksavec, župan občine Dravograd: "Težava je tudi v tem seveda, da se točijo velike količine goriva, ki potujejo čez mejo, jaz upam, da bo tu Furs odigral svojo vlogo..."

Čez mejo se namreč več kot deset litrov goriva v kanti po zakonu o trošarinah ne sme peljati, v nasprotnem primeru je lahko kazen tudi do 5.000 evrov. A Furs mora, pravi župan, to nadzirati: "Jaz resnično pozivam, da se ta nadzor okrepi, da se na meji vzpostavi neka kontrolna točka in da se ta prekomerni odvzem goriva s strani tujih državljanov nekako tudi zameji."

Pri Molu pravijo, da na obmejnih črpalkah zaznavajo tudi do 80 % porast odjema, zelo verjetno prav na račun Avstrijcev. Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi: "Po moje je treba malo bolj načrtovati, kako se polnijo rezervoarji."

Na vprašanje, kaj sprostitev iz državnih rezerv pomeni, in kako nato znova napolniti rezerve, pa minister za gospodarstvo Matjaž Han danes takole: "Ne skrbi me zdaj ta moment z blagovnimi rezervami, ker smo zaenkrat na varni strani, skrbi me pa, če bo ta zadeva, ta nora vojna, ki jo je sprožil Trump, še kar trajala, trajala, trajala, ker bo imela potem ne samo Slovenija, cela Evropa in cel svet težave, ja, in to me skrbi. In kogar ne skrbi in zamahne z roko, ne živi v nekem realnem svetu."