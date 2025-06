Po Jevškovem pozivu vodstvo Petrola odgovarja: Trenutna regulacija cen povzroča poslovno škodo

Protest krajanov zaradi zaprtja črpalke v Črnem vrhu nad Idrijo FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Petrol je v zadnjih dneh v znak protesta proti novi uredbi o regulaciji cen goriv sprejel več ukrepov. Med drugim je v ponedeljek zaprl štiri prodajna mesta – v Petrini, Črnem Vrhu nad Idrijo, Solčavi in Podkorenu. Poteza je sprožila buren odziv lokalnih skupnosti, k dialogu je pozvalo tudi Združenje občin Slovenije. Občinski svetniki občine Kostel so zahtevali, da se nemudoma pristopi k ukrepom za ponovno odprtje servisa, sicer napovedujejo državljansko nepokorščino. Zaradi te poteze Petrola, je v sredo minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek v odprtem pismu vodstvo Petrola pozval k ustavitvi in odpravi ukrepov. "Svoje nestrinjanje zoper odločitev vlade lahko izrazite na prihajajočih volitvah ali celo odstopite kot predsednik uprave," je zapisal minister. Med drugim je poudaril, da ukrepi, ki bi neposredno prizadeli javnost, ne smejo postati orodje za izražanje nestrinjanja z vladnimi politikami, in da je dialog ključnega pomena za razrešitev težav. "V Petrolu se s tem v celoti strinjamo, saj si že dalj časa prizadevamo prav za odprt, strokoven in argumentiran dialog z vlado in pristojnimi ministrstvi. Od začetka veljavnosti novega regulatornega okvira za oblikovanje cen pogonskih goriv do danes smo namreč skupaj tudi s stanovskimi organizacijami (Trgovinska zbornica Slovenije in Slovenski nacionalni naftno-plinski komite) vladi in ministrstvom poslali preko 50 strokovno utemeljenih predlogov, analiz in strokovnih rešitev, kjer smo vsi trgovci z naftnimi derivati (MOL, Shell, Logo idr.) ves čas izpostavljali, da trenutna regulatorna ureditev poslovno ni vzdržna," pa je danes v odprtem pismu ministru odgovoril predsednik uprave družbe Petrol Sašo Berger.

Dodal je, da so vladi in ministrstvom predstavili izsledke osmih neodvisnih strokovnih študij priznanih slovenskih in tujih avtorjev, "ki enotno potrjujejo, da trenutni model regulacije cen povzroča poslovno škodo vsem trgovcem z naftnimi derivati". Izpostavil je, da doslej na konkretne in konstruktivne pobude niso prejeli "strokovno utemeljenega odziva". Predsednik uprave družbe Petrol je znova ponovil, da so "negativne ukrepe" sprejeli zaradi učinkov regulatornega okvirja na poslovanje družbe Petrol. "Verjemite, zapiranje posameznih prodajnih mest ni ne želja ne dolgoročen cilj Petrola. Gre za začasni ukrep, ki ga pogojuje zgolj trenutna regulacija, ki ne omogoča pokrivanja osnovnih stroškov poslovanja, še manj pa investicij v zeleni prehod in mednarodne konkurenčnosti slovenskih trgovcev z naftnimi derivati. Noben začasni ukrep s strani vodstva Petrola pa ni bil sprejet brez predhodnega tehtnega razmisleka," je poudaril Berger.

Petrol: Na liter bencina je trgovska marža 9,9 evra, država pobere 86 centov

Izpostavil je, da je Petrol med drugim "gospodarska družba, ki mora dolgoročno zagotavljati poslovno vzdržnost, dolgoročno oskrbo z energenti, spoštovati ekonomske cilje in pričakovanja vseh svojih delničarjev ter omogočati prehod v zeleno prihodnost". Dodal je, da vodstvo skrbi sistematično naraščanje dajatev in bremenitev regulatorja, ki jih prinaša sedanji okvir. Navedel je, da je trgovska marža na liter bencina trenutno 9,9 centa. Kot pravi, pa iz te marže mora podjetje pokriti "naraščajoče stroške dela, najemnin, transporta in skladiščenja". Ob tem je spomnil, da so stroški dela na maloprodajnih mestih od leta 2022 narasli za 19 odstotkov. Po drugi strani pa, je dodal, država pobere 86 centov na liter bencina, kar da je 42 odstotkov več kot v začetku leta 2023. Zato je po njegovem mnenju težko govoriti o vzdržnem in stabilnem ravnovesju. "Za dodatno razumevanje situacije v Sloveniji naj izpostavim še konkretno primerjavo s Hrvaško: če bi bila trgovska marža na dizelsko gorivo v Sloveniji 0 EUR, bi bile maloprodajne cene dizelskega goriva zaradi visokih dajatev države v Sloveniji še vedno občutno višje kot na Hrvaškem," je poudaril.

Bencinska črpalka v Črnem vrhu nad Idrijo

Ministru se je tudi zahvalil za priznano pohvalo za dobro opravljeno delo in znova poudaril, da si v Petrolu želijo vzpostaviti dialog z vlado in ministrstvi "za oblikovanje vzdržnega regulatornega okvirja, ki bo temeljil na strokovnih podlagah, primerljivih praksah in mednarodnih izhodiščih". Predsednik uprave Petrola je ministru Jevšku še predlagal, da skupaj obiščeta "izbrane župane v okoljih, kjer je Petrol zaradi neprofitabilnega poslovanja zapiral svoja prodajna mesta". "To bo priložnost za pojasnitev situacije in konstruktiven pogovor o izzivih, ki jih prinaša trenutni regulatorni okvir," je dodal.

