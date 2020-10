Po liberalizaciji cen dizel nekoliko dražji, bencin pa cenejši od enega evra

Vlada se je konec septembra odločila za popolno liberalizacijo cen vseh naftnih derivatov. Cene je regulirala od leta 2000, nato pa marca 2016 najprej sprostila cene kurilnega olja in 98-oktanskega bencina, novembra istega leta pa še cene 95-oktanskega in dizelskega goriva na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah.

Ob avtocestah in hitrih cestah so bile sprva cene obeh pogonskih goriv po sprostitvi, ki so bile od aprila pri enem evru, višje; liter dizla je stal okoli 1,03 evra, liter bencina pa okoli 1,04 evra.

Za liberalizacijo se je vlada odločila na podlagi analize stanja na trgu naftnih derivatov. Ob ustreznih ukrepih in aktivnostih za povečanje konkurenčnosti na trgu naftnih derivatov bi lahko v naslednjih 10 letih prišlo do vstopa novih diskontnih ponudnikov goriva, predvsem na parkirnih površinah trgovskih centrov, je ocenila.

Odzivi na liberalizacijo so mešani, dilema je predvsem, ali bo to vodilo v rast cen. A vlada je to bojazen vgradila v zakon, saj bi lahko v tem primeru uporabila ukrep kontrole cen. To bi bil izreden ukrep, ki naj bi trajal največ eno leto, v utemeljenih primerih pa bi sklep lahko obnovila.