Po Mercatorju plače dvignil tudi Spar: nihče več pod 'minimalcem'

" V podjetju Spar Slovenija od 1. januarja 2024 najnižja osnovna plača znaša 1272 evrov bruto, kar je 5,6 odstotka več kot doslej in je višje od minimalne plače v Sloveniji. V povprečju se je osnovna plača tako povišala za okoli pet odstotkov, " so pojasnili. Dodali so, da so se za dvig odločili predvsem v luči rasti življenjskih stroškov, pri tem pa so želeli ohraniti plačna sorazmerja med različnimi delovnimi mesti znotraj podjetja.

Spomnili so tudi, da so že lani ob začetku leta dvignili plače v povprečju za 10 odstotkov, najnižje plače pa so se uskladile za 12 odstotkov. V maju so izplačali enega izmed najvišjih regresov med slovenskimi trgovci, in sicer 1.900 evrov neto. Prav tako so zaposleni konec leta prejeli nagrado za poslovno in osebno uspešnost, ki je znašala v povprečju 654 evrov bruto na zaposlenega.

Pred dvema tednoma se je z enako potezo pohvalil Mercator, kjer so prav tako s tem letom vsi zaposleni "nad minimalcem". Osnovno bruto plačo so namreč dvignili s 1100 na 1270 evrov. Se pa za tako potezo ni odločil Tuš, ki ga je – spomnimo – novembra kupil prav Mercator, vendar še nima vseh soglasij za dokončanje posla. Zaposleni v Tušu so zahtevali bruto plačo, ki bo vsaj enaka minimalni, in grozili, da bodo stavkali na eno za trgovce najpomembnejših sobot v letu. Nazadnje so pristali na "povišico" na 1180 bruto.

Državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan je odločitev Mercatorja pozdravil in dodal poziv tudi drugim podjetjem, naj ravnajo enako. "S tem bodo najnižje osnovne plač končno dosegle zakonsko določeno minimalno plačo, kar pa na žalost na slovenskem trgu dela ni tako samoumevno. Gre za dober zgled in dokaz, da je osnovne plače možno dvigniti na dostojno raven. Temu bi morala slediti tudi ostala podjetja v Sloveniji," je zapisal.