Po mesecu in pol spet rahlo zvišanje cen pogonskih goriv

Po tem, ko se je vlada, ki je od leta 2000 regulirala cene naftnih derivatov, leta 2016 pa sprostila cene kurilnega olja in 98-oktanskega bencina ter 95-oktanskega in dizelskega goriva na avtocestah in hitrih cestah, odločila za popolno liberalizacijo cen vseh naftnih derivatov, te počasi, a vztrajno naraščajo.

V prestolnici sta tako največja ponudnika pogonskih goriv že drugič zvišala ceno dizelskega goriva. Če smo še konec oktobra za liter dizelskega goriva plačali 1,011 evra, pa bomo zdaj na bencinskih črpalkah OMW zanj odšteli 1,064 evra, na Petrolovih pa 1,061 evra, razen na južni ljubljanski obvoznici (počivališče Barje), kjer bomo za liter dizelskega goriva plačali največ, 1,084 evra. Od oktobra se je za malenkost podražil tudi 95-oktanski bencin, spet najbolj na počivališču Barje (Petrol), kjer liter stane 1,026 evra, medtem ko na ostalih Petrolovih črpalkah stane 0,995 evra. Na OMW bomo za liter 95-oktanskega bencina ošteli 0,999 evra, kažejo podatki na Gorivo.si.