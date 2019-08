Po odpuščanjih Gorenje sedaj potrebuje 100 novih delavcev

Kot je povedal predstavnik Gorenja Denis Oštir, so vsem omenjenim preseženim delavcem ponudili zaposlitev v proizvodnji, a le del jih je ponudbo sprejelo. Nove delavce bodo zaposlili za določen čas, potrebujejo pa jih v vseh svojih obratih v Velenju, največ pa v proizvodnji pralnih in sušilnih strojev, saj je zdaj sezona za te aparate, je še dejal Oštir.

V Gorenju so v okviru reorganizacije poslovnih procesov sprva predvideli, da bo v matični družbi v Velenju presežnih 270 delavcev, nato pa so številko zmanjšali na omenjenih 60. Gre za zaposlene v režijskih službah, ki so vezane na proizvodnjo, kot so skladiščniki, blagovni manipulanti in kontrolorji kakovosti.