Po napovedih se bosta dizel in bencin v torek spet podražila

V torek se bosta znova spremenili ceni 95-oktanskega bencina in dizla, po napovedih navzgor. Liter bencina bi se lahko podražil za nekaj več kot tri cente, in bo tako stal 1,45 evra, cena dizelskega goriva pa naj bi se v torek dvignila za skoraj deset centov, in sicer na 1,77 evra za liter. Torkovo polnjenje 50-literskega rezervoarja z dizelskim gorivom bi bilo tako lahko za nekaj več kot štiri evre dražje.

Časnik Finance je v preteklih dveh tednih znova podrobno spremljal cene derivatov na mednarodnih trgih. Na podlagi opazovanj so napovedali, koliko bi lahko po 25. oktobru odšteli za liter 95-oktoanskega bencina in dizelskega goriva. Po napovedih se bosta oba derivata znova podražila. Cena za liter 95-oktanskega bencina bi se iz trenutnih 1,414 evra lahko dvignila na 1,45 evra. Dizel bi se lahko podražil za skoraj deset centov, in sicer na 1,77 evra za liter. icon-expand Bencinska črpalka FOTO: Luka Kotnik Podražitvi sledita spreminjanju cen na mednarodnih trgih in vnovični slabitvi evra v primerjavi z dolarjem. Dizel se je tudi na mediteranskem trgu bolj podražil kot 95-oktanski bencin. Rast je bila opazna že pred dvema tednoma, ko so se določale trenutne cene derivatov. Zadnje mesece se sicer formula reguliranih cen goriv pogosto spreminja. Nanje so vplivale okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida, prispevek za energetsko učinkovitost, z 17. avgustom pa se je zvišala tudi marža trgovcev, poročajo Finance. Hkrati dodajajo, da je do prihodnjega junija iz končne cene izvzet prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Vlada je s 13. septembrom odpravila tudi dajatev za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida, kar je liter obeh goriv pocenilo za nekaj centov. Napovedovanje sprememb maloprodajne cene goriv v zadnjih dveh mesecih kje zaradi visokega nihanja cen na mednarodnih trgih sicer nekoliko oteženo.