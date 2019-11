Po osmih urah sklenili dogovor: zaposleni na Pošti ne stavkajo več

Kot so sinoči – po koncu večurnih pogajanj – v skupni izjavi sporočili iz Pošte Slovenije in sindikata, so se dogovorili o načinu zaposlovanja v letu 2020, zvišanju mase plač zaposlenih v poštnem prometu, referenčnih obdobjih za leto 2020 in področju varnosti in zdravja pri delu.

Masa plač za delavce v poštnem prometu se bo povečala za 7,5 milijona evrov, ostalih podrobnosti dogovora pa za zdaj niso razkrili. Vsem strankam zagotavljajo, da bodo storili vse, da bodo čim prej dostavili vse pošiljke, ki med stavko niso dosegle naslovnikov.