Po pakete na pošto brezplačno le še v osmih namesto 15 dneh

Ko ste denimo nakupovali v spletni trgovini, vas je paket z naročenimi izdelki v poštni poslovalnici čakal 15 dni. Po novem vas bo pošiljka tam avtomatično čakala le še osem dni, nato pa se jo bo vrnilo pošiljatelju. Če bo naslovnik želel podaljšanje roka za prevzem pošiljke na pošti, lahko zanj zaprosi z naročilom storitve Hramba na pošti. Ta bo rok za prevzem podaljšala za dodatnih sedem dni, bo pa za to treba odšteti dva evra. Na Pošti Slovenije sicer zagotavljajo, da večina naslovnikov pošiljke prevzame v prvih dneh po dostavi. Takih, ki tega ne storijo, je po njihovih navedbah le pet odstotkov. Kot pravijo, so se za spremembo odločili, da bi poenotili roke prevzema tovrstnih pošiljk na vseh prevzemno-oddajnih mestih po Sloveniji.

OGLAS

Pošta Slovenije je s februarjem uvedla spremembe pri dostavi paketnih pošiljk. Kot so zapisali v kratkem sporočilu na svoji spletni strani, so se spremenili roki za prevzem paketnih pošiljk, ki jih bo v poštnih poslovalnicah mogoče brezplačno prevzeti le še v osmih in ne več v petnajstih dneh. Prosili smo jih za nekoliko podrobnejša pojasnila.

Paketne pošiljke FOTO: Bobo icon-expand

Kot so pojasnili za 24ur.com, najnovejše spremembe veljajo za komercialne paketne pošiljke v notranjem poštnem prometu, ki jih v prenos oddajajo pogodbene stranke, paketne pošiljke, ki jih stranke oddajajo v prenos na bencinskih servisih, ter paketne pošiljke, ki jih stranke pripravijo v spletni aplikaciji PS Pošlji paket. Pri paketnih pošiljkah, ki sodijo v okvir univerzalne poštne storitve sprememb, pri rokih za prevzem ni, prav tako ne pri pošiljkah v mednarodnem poštnem prometu, dodajajo. Naslovniki lahko zaprosijo za podaljšanje roka za prevzem Po poteku osemdnevnega roka se bo pošiljka vrnila pošiljatelju. Rok za prevzem pošiljke na pošti se sicer lahko podaljša, vendar morajo naslovniki zanj zaprositi. To storijo tako, da naročijo storitev Hramba na pošti, ki omogoča podaljšanje roka za prevzem pošiljk na pošti za dodatnih sedem dni, ki sledijo pretečenemu 8-dnevnemu roku za prevzem pošiljke. Vendar ta storitev ni brezplačna, zanjo bo treba doplačati dva evra. Na Pošti sicer pravijo, da večina naslovnikov tako ali tako pošiljke prevzame že v prvih dneh po dostavi. "Zelo majhen je odstotek tistih, ki so paketne pošiljke, ko je za njihov prevzem veljal 15-dnevni rok, prevzeli po osmih dneh," zatrjujejo, da je šlo le za pet odstotkov vseh naslovnikov.

Paketne pošiljke FOTO: Bobo icon-expand

Kot pravijo, so se za spremembo odločili, da bi poenotili roke prevzema omenjenih paketnih pošiljk na vseh prevzemno-oddajnih mestih Pošte Slovenije. Gre za več kot 1300 takih mest po vsej državi: poštne poslovalnice, paketomati, paketniki, bencinski servisi, avtomatizirane enote za oddajo in sprejem pošiljk. Manjša dostavna podjetja bodo skušale prevzeti multinacionalke Količina paketnih pošiljk je v času epidemije covida-19 doživela ogromen porast, kakšne pa so razmere danes? Na Pošti Slovenije pravijo, da podatki za leto 2023 še niso dokončni, vendar ocenjujejo, da so tudi lani zabeležili rast na področju paketnih storitev. "Rast je nekoliko zmernejša kot v obdobju epidemije, ko je spletna trgovina na globalni ravni doživela ogromen porast. Prav tako se pozna vpliv negotovih gospodarskih razmer na mednarodnih trgih," pojasnjujejo.

Paketne pošiljke FOTO: Bobo icon-expand

Med glavnimi globalnimi trendi na področju paketne dostave in logistike izpostavljajo vse večjo konsolidacijo trga ter prevzeme od logističnih velikanov in multinacionalk, ki se želijo vse bolj približevati svojemu končnemu potrošniku na tako imenovanem "zadnjem kilometru dostave". "Kot del tega trenda se napoveduje veliko več prevzemov od multinacionalk, ki bodo skušale prevzeti tako manjša dostavna podjetja kot tudi rastoča tehnološka podjetja. To bo nekaterim velikanom omogočilo, da postanejo 'end to end' ponudniki, ki bodo ponujali storitve prevoza in dostave vse od proizvodnih skladišč, pa do vrat po vsem svetu," so razložili.

Paketne pošiljke FOTO: Bobo icon-expand