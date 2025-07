Po Petrolu še Mol v pregled investicij in poslovanja v Sloveniji

"Naš cilj je zagotoviti dolgoročno zanesljivo oskrbo in kakovostne storitve za slovenske stranke. Vendar trenutno nimamo druge izbire, kot da pregledamo naše načrtovane investicije in celotno poslovanje v Sloveniji," so v odzivu na novo uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero je vlada v regulacijo vključila tudi cene goriv na servisih na avtocestah in hitrih cestah, zapisali v Molu Slovenija.

Kot so dodali, si bodo sicer še naprej prizadevali za dialog, s katerim bi našli dolgoročno rešitev, ki bo sprejemljiva za stranke, odločevalce in akterje na trgu.