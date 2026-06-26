Po poraznem debiju električnega ferrarija odstopil šef marketinga

Glavni direktor marketinga in komercialnega oddelka Enrico Galliera, čigar kariera šteje že več kot 16 let, odstopa, so po poročanju Euronewsa sporočili s Ferrarija. Eno najobčutljivejših delovnih mest v svetu luksuznih avtomobilov bo prepustil zunanjemu izvajalcu Massimilianu Di Silvestru, nekdanjemu vodji italijanske podružnice BMW. Di Silvestre bo vodenje prevzel 1. julija, mesto pa bo prevzel le mesec dni po tem, ko je Ferrari javnosti predstavil svoj prvi popolnoma električni model Luce. Nov električni model je bil sicer ob predstavitvi deležen številnih kritik. Ne toliko zaradi pogonske tehnologije, ampak predvsem ker je oblikovno tako drugačen od dosedanjih vozil.

Prvi električni Ferrari FOTO: Profimedia

Slog avtomobila je bil razvit v sodelovanju z LoveFromom, oblikovalskim studiem, ki ga je ustanovil nekdanji vodja oblikovanja pri Applu Jony Ive, ta pa se je močno oddaljil od tradicionalnega Ferrarijevega videza. Posmeha je bil deležen tako navdušencev znamke kot njenih vlagateljev. Med njimi je bil tudi nekdanji predsednik podjetja Luca Cordero di Montezemolo, ki je opozoril, da znamka s prestavitvijo vozila tvega uničenje legende. Predlagal je celo, da se slavni ferrarijev znak odstrani z avtomobila. Kritičen pa je bil tudi italijanski podpredsednik vlade Matteo Salvini. Predstavitev novega električnega modela je bila debakel, kar je dokazal tudi strm padec delnic za osem odstotkov.