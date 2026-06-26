Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Po poraznem debiju električnega ferrarija odstopil šef marketinga

Rim, 26. 06. 2026 06.57 pred 52 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.P.
Električni Ferrari Luce

Enrico Galliera, ki je več kot desetletje oblikoval podobo Ferrarija, zapušča podjetje. Glavni direktor marketinga in komercialnega oddelka odstopa le nekaj tednov po debaklju njihovega prvega električnega avtomobila. Ferrari sicer zanika kakršnokoli povezavo med debaklom električne Luce in odhodom Galliere. Za stabilizacijo znamke so zdaj imenovali nekdanjega direktorja BMW-ja.

Glavni direktor marketinga in komercialnega oddelka Enrico Galliera, čigar kariera šteje že več kot 16 let, odstopa, so po poročanju Euronewsa sporočili s Ferrarija. Eno najobčutljivejših delovnih mest v svetu luksuznih avtomobilov bo prepustil zunanjemu izvajalcu Massimilianu Di Silvestru, nekdanjemu vodji italijanske podružnice BMW.

Di Silvestre bo vodenje prevzel 1. julija, mesto pa bo prevzel le mesec dni po tem, ko je Ferrari javnosti predstavil svoj prvi popolnoma električni model Luce. Nov električni model je bil sicer ob predstavitvi deležen številnih kritik. Ne toliko zaradi pogonske tehnologije, ampak predvsem ker je oblikovno tako drugačen od dosedanjih vozil.

Prvi električni Ferrari
Prvi električni Ferrari
FOTO: Profimedia

Slog avtomobila je bil razvit v sodelovanju z LoveFromom, oblikovalskim studiem, ki ga je ustanovil nekdanji vodja oblikovanja pri Applu Jony Ive, ta pa se je močno oddaljil od tradicionalnega Ferrarijevega videza.

Posmeha je bil deležen tako navdušencev znamke kot njenih vlagateljev. Med njimi je bil tudi nekdanji predsednik podjetja Luca Cordero di Montezemolo, ki je opozoril, da znamka s prestavitvijo vozila tvega uničenje legende. Predlagal je celo, da se slavni ferrarijev znak odstrani z avtomobila. Kritičen pa je bil tudi italijanski podpredsednik vlade Matteo Salvini.

Predstavitev novega električnega modela je bila debakel, kar je dokazal tudi strm padec delnic za osem odstotkov.

Preberi še 'Ferrariju so vzeli dušo'

A dasiravno torej odhod Gallierinija prihaja po poraznem nastopu Luce, pa Ferrari zavrača krkšnokoli povezavo med tem in Gallierijevim odhodom. Po navedbah podjetja se je Galliera že pred časom odločil za odhod, da pa se je  strinjal, da bo ostal na mestu v času lansiranja električnega modela.

Novi direktor marketinga bo po nastopu neposredno poročal izvršnemu direktorju podjetja Benedettu Vigni.

ferrari Enrico Galliera massimiliano di silvestre luca

Odprava carin na uvoz industrijskega blaga iz ZDA v EU dokončno potrjena

24ur.com Šef avtomobilskega velikana Stellantis nenadoma odstopil
24ur.com Odstopil direktor podjetja BSH Hišni aparati Gorjup
Moskisvet.com Porsche v vse večjih težavah: 'Tako ne gre več'
24ur.com Avstralski trgovec obtožen napihovanja cen, direktor odstopil
24ur.com Paravan odstopil, mu bosta sledila še Nada Drobne Popovič in Bruno Glaser?
24ur.com Pavlek odstopil zaradi škandala v hrvaški smučarski zvezi
24ur.com Juventusu je zmanjkalo potrpljenja, Thiago Motta je bivši, prihaja Hrvat
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hitri Zigi 78
26. 06. 2026 08.23
Ma kakšna el. FERRARI JE OD V8 naprej ne pa el. Samo še disel manjka pa bodo uničili ime
Odgovori
0 0
ALEX0000
26. 06. 2026 08.19
Meni je všeč. Če se o avtu toliko govori še pred uradno prodajo, potem gre za dober marketing..... slabost vsega je previsoka cena.
Odgovori
0 0
MasteRbee
26. 06. 2026 08.10
Problem električnih avtomobilov je tudi v tem, da so po večini prav grdi.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Majhni otroci in vročinski udar: zakaj ga starši pogosto spregledajo
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?
Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
zadovoljna
Portal
Na ogrlici za skoraj 3.000 evrov se skriva posebno sporočilo
Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost
Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost
29 let razlike ju ne ustavi: otrok z Ines je njegova prioriteta
29 let razlike ju ne ustavi: otrok z Ines je njegova prioriteta
Krilo, ki bo zaznamovalo letošnje poletje
Krilo, ki bo zaznamovalo letošnje poletje
vizita
Portal
Ste ljubitelji banan? Preverite, kako koristijo vašim možganom
Vročinski val: ti simptomi zahtevajo posebno pozornost
Vročinski val: ti simptomi zahtevajo posebno pozornost
Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke
Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke
Zakaj nekateri ljudje brez težav vstajajo zgodaj
Zakaj nekateri ljudje brez težav vstajajo zgodaj
cekin
Portal
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
moskisvet
Portal
'Balkanski trik' osvaja plaže: viralna rešitev turistov sproža debate po svetu
Ali v vročini res natočiš manj goriva? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Ali v vročini res natočiš manj goriva? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Vse so nasedle njegovemu šarmu, on pa jih je menjaval kot nogavice
Vse so nasedle njegovemu šarmu, on pa jih je menjaval kot nogavice
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
dominvrt
Portal
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
okusno
Portal
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763