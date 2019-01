Po lanski rekordni licitaciji letos prvič tudi les iz državnih gozdov

Dovoz hlodov bi se sicer moral končati v petek, a so številni kamioni zaradi sneženja morali prevoz prestaviti v prihodnji teden, ko bodo tako v Slovenj Gradcu še sprejeli nekaj kamionov s hlodi, je povedal Jože Jeromel iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline, ki je skupaj z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in ob pomoči Zavoda za gozdove Slovenije organizator licitacije.

Časovnica letošnje 13. licitacije vrednejših sortimentov lesa, ki jo organizirajo v Slovenj Gradcu, predvideva, da si bodo lahko kupci hlode na območju poslovne cone Ozare ogledali in zanje oddali ponudbe od 26. januarja do 4. februarja, ko bodo organizatorji tudi odprli prispele ponudbe. Dan odprtih vrat ob zaključku licitacije pa bo 13. februarja, ko bodo rezultate licitacije tudi predstavili javnosti.

Jeromel letos pričakuje podobno število kupcev kot lani, ko je ponudbe oddalo rekordnih 37 kupcev, največ iz Slovenije, sicer pa so na licitaciji sodelovali tudi kupci iz Avstrije, Nemčije, Italije, Madžarske in Hrvaške.

Lastniki gozdov so v Slovenj Gradec po Jeromlovih besedah pripeljali nekaj zelo lepih javorjev rebrašev, ki na licitaciji dosegajo najvišje cene, precej je tudi zelo lepih in tudi zelo velikih hrastovih hlodov.

Letos so hlode na licitacijo poslali predvsem lastniki iz Slovenije, nekaj jih je tudi iz Avstrije in Hrvaške. Prvič bo na licitaciji najboljše hlodovine sodelovala tudi družba Slovenski državni gozdovi s hlodi iz državnih gozdov.

Lani je največ, 17.912 evrov, za hlod gorskega javorja rebraša od nemškega kupca dobil lastnik hloda z avstrijske Koroške. Lastnik s Tolminskega pa je lani za hlod gorskega javorja dosegel najvišjo ceno po kubičnem metru, to je rekordnih 11.833 evrov za kubični meter oz. 14.935 evrov za cel hlod. Kupec tega hloda je bil prodajalec furnirja Hans Hahn iz Nemčije, ki furnir, izdelan iz gorskega javorja rebraša, prodaja za opreme letal, ladij in godal.

Lanska licitacija je bila sicer v več pogledih rekordna, med drugim po količini zbranih hlodov, po doseženih cenah za kubični meter in za cel hlod, prav tako po številu lastnikov, ki so ponudili hlode, in številu kupcev, ki so oddali ponudbe.