Po umiku spornih breskev in sliv napovedan dodaten nadzor sadja in zelenjave

Časnik Dnevnik je v torek poročal, da so slovenski potrošniki poleti zaužili več ton srbskih breskev in poljskih sliv. Spar je prejšnji teden zaradi vsebnosti nedovoljenega pesticida klorpirifos-etil iz prodaje umaknil poljske slive, ki so bile naprodaj že od 11. avgusta, je razvidno iz petkove objave Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Dnevnik v tej luči navaja, da se je v Sloveniji precej teh sliv že pojedlo.

Kot izpostavlja, od odvzema vzorca do rezultatov analize minejo povprečno trije tedni, čeprav bi lahko ta čas skrajšali na tri do štiri dni. Uprava lahko, da bi zavarovala zdravje potrošnikov, pošiljko zadrži do prejema rezultatov . "Pogoj za to je, da zna pravilno oceniti tveganje, ki v primeru Srbije nedvomno obstaja," še ocenjuje časnik.

Klorpirifos/klorpirifos-etil in klorpirifos-metil sta insekticida, s katerima v kmetijstvu zatirajo škodljivce na pridelkih, zlasti na sadju in zelenjavi. Ker pa povzročata poškodbe dednega materiala, delujeta toksično na živčni sistem ter imata lahko genotoksične in nevrološke učinke na razvoj otrok, je njuna uporaba v pripravkih za zatiranje škodljivcev v kmetijstvu od februarja 2020 v EU prepovedana.

Po prejemu informacije, da so v Srbiji dovolili interventno uporabo omenjenega pesticida v pridelavi rdeče pese ter na podlagi podatka, da breskve iz Srbije niso bile skladne, je uprava ob uvozu poostrila nadzor. "Pred sproščanjem v prost promet je bil sprejet ukrep, da so do prejema analiznega izvida zaustavljene tri pošiljke sadja in zelenjave istega dobavitelja," so zapisali.

Na upravi za varno hrano so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili, da so letos v okviru uradnega nadzora do 24. avgusta odvzeli 11 vzorcev sadja in zelenjave s poreklom iz Srbije, analize pa so pri enem vzorcu breskev pokazale na prisotnost ostanka pesticida klorpirifos-etila.

V Sparu Slovenja so v današnjem sporočilu za javnost potrdili umik sliv in breskev ter pojasnili, da so nemudoma prekinili sodelovanje z dotičnim dobaviteljem breskev ter začeli postopek presoje dobavitelja, v katerem naj bi ugotovili, zakaj je prišlo do neskladnosti z evropsko zakonodajo.

Na upravi so ob tem poudarili, da je skladno z evropsko zakonodajo za obveščanje potrošnikov primarno odgovoren odgovorni nosilec živilske dejavnosti, obveščanje pa se izvaja glede na ugotovljeno tveganje in pa verjetnost, da je živilo še lahko pri potrošnikih.

Kot so navedli, imajo za nadzor kakovosti sadja in zelenjave izdelan interni protokol preverjanja, "ki presega zakonsko zahtevane kriterije". Izvajajo ga v centralnem skladišču ob prejemu blaga in večkrat dnevno na prodajnem mestu v trgovinah.

Te dni so sprejeli dodatne interne ukrepe ob neposrednem uvozu izdelkov iz držav izven EU. Izvajali bodo dodatne redne fizične preglede delovanja dobaviteljev sadja in zelenjave, pri čemer so od njih že zahtevali in pridobili veljaven certifikat Global G.A.P., "ki je mednarodni standard kakovosti z namenom kontrole in certificiranja kmetijskih pridelkov in živil ter dejavnosti, povezanih z njimi".

S tem se želijo prepričati o skladnosti dejavnosti dobaviteljev in varnosti blaga.

Varnost živil zagotavljajo tudi preko analiznih izvidov, ki jih prejmejo s strani dobaviteljev pred vsakim začetkom sezone, dodatno pa bodo v pooblaščenih laboratorijih interno izvedli tudi vzorčenje in analizo vsake vrste sadja in zelenjave na vsebnost ostankov pesticidov, ki jih neposredno uvozijo iz držav izven EU, so napovedali.