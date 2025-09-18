Svetli način
Gospodarstvo

Po začasni prekinitvi prodaje odpoklic dud Curaprox po vsem svetu

Ljubljana, 18. 09. 2025 13.44 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
3

Podjetje Curaden AG je po potrjeni prisotnosti BPA v ščitniku dud Curaprox po svetu ustavilo prodajo in pričelo z odpoklicem izdelkov. Kupcem ponujajo polno vračilo kupnine, hkrati pa zagotavljajo, da uporaba trenutno ne ogroža otrok neposredno, a bodo okrepili nadzorne mehanizme.

4. septembra je Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) objavila rezultate primerjalnega testiranja širokega nabora otroških dud, pri čemer so bile v dudi Curaprox zaznane povišane vrednosti snovi BPA (bisfenol A). Po prejemu teh rezultatov je podjetje Curaden AG nemudoma ustavilo globalno prodajo dud in naročilo dodatna testiranja v neodvisnih laboratorijih, ki so potrdila prisotnost BPA v trdem delu izdelka – ščitniku dude. 

Dojenček z dudo
Dojenček z dudo FOTO: Shutterstock

Odločili so se za odpoklic po vsem svetu

Varnost otrok in kakovost izdelkov postavljamo na prvo mesto. Zato za izdelavo dud uporabljamo skrbno izbrane materiale, kot sta medicinski silikon za cucelj in Tritan 401 za ščitnik, ki sta po specifikacijah proizvajalcev certificirana brez BPA, je povedala generalna direktorica švicarskega podjetja Curaden AG Christine Breitschmid, in dodala: Na žalost so tudi testiranja v Švici potrdila rezultate slovenskega laboratorija. Ugotovili smo, da določen del Curaprox dud, natančneje trdi del – ščitnik, vsebuje povečane vrednosti BPA. Zato smo se odločili za takojšen odpoklic izdelkov po vsem svetu.

 Kot so še sporočili s podjetja, je podjetje Curaden AG in skladno s tem uvoznik in distributer Curaden Slovenija d.o.o.,  v sredo, 17. 9.2025, že pričel s takojšnjim odpoklicem dud. Vsi kupci lahko kupljene dude vrnejo na mesto nakupa in prejmejo polno vračilo kupnine. Kupcem, ki so izdelek v letošnjem letu kupili v spletni trgovini Curaprox, bodo avtomatsko vrnili kupnino. Izdelki na zalogi, v skladiščih ali prodajnih mestih, bodo uradno odstranjeni in uničeni, zatrjujejo. 

Kaj to pomeni za otroke, ki trenutno uporabljajo dudo Curaprox

Na podlagi trenutnih podatkov uporaba dude otroka neposredno ne ogroža, vendar zakonodaja stremi k popolni odpravi izpostavljenosti BPA pri najmlajših. V imenu podjetja se iskreno opravičujem. Do te napake ne bi smelo priti, saj je naše temeljno vodilo, da noben izdelek ne sme predstavljati nevarnosti za zdravje. Posebej se opravičujem vsem staršem, ki so zaupali naši dudi in pričakovali izdelek najvišje kakovosti, varnosti in inovativnosti. Dejstvo, da smo to zaupanje omajali, me tudi osebno zelo prizadene, je še dodala Breitschmidova.

Za nadaljnje zagotavljanje varnosti in kakovosti izdelkov bo Curaden AG nadaljeval s tehničnimi analizami z namenom popolnega razumevanja vzroka odstopanja. Okrepili bodo notranje nadzorne mehanizme za zagotavljanje kakovosti in varnosti ter preučili možnosti za ponovno lansiranje dude, izdelane v skladu z najstrožjimi varnostnimi standardi. 

duda Curaprox BPA odpoklic varnost otrok
Slovenija naj bi Hrvaški poslala predlog za sodelovanje pri Jeku 2

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
18. 09. 2025 14.13
+1
Predvidevam da bo iz zahoda kmalu prišla odredba vlado Slovenije da mora ZPS onemogočiti nadaljne delovanje
ODGOVORI
1 0
JAZsemTI
18. 09. 2025 14.11
MADE IN CHINA😏
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
18. 09. 2025 14.07
+1
ZPS je še edini normalen vir informacij pri nas.
ODGOVORI
1 0
