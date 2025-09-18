Po začasni prekinitvi prodaje odpoklic dud Curaprox po vsem svetu

4. septembra je Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) objavila rezultate primerjalnega testiranja širokega nabora otroških dud, pri čemer so bile v dudi Curaprox zaznane povišane vrednosti snovi BPA (bisfenol A). Po prejemu teh rezultatov je podjetje Curaden AG nemudoma ustavilo globalno prodajo dud in naročilo dodatna testiranja v neodvisnih laboratorijih, ki so potrdila prisotnost BPA v trdem delu izdelka – ščitniku dude.

Varnost otrok in kakovost izdelkov postavljamo na prvo mesto. Zato za izdelavo dud uporabljamo skrbno izbrane materiale, kot sta medicinski silikon za cucelj in Tritan 401 za ščitnik, ki sta po specifikacijah proizvajalcev certificirana brez BPA, je povedala generalna direktorica švicarskega podjetja Curaden AG Christine Breitschmid , in dodala: Na žalost so tudi testiranja v Švici potrdila rezultate slovenskega laboratorija. Ugotovili smo, da določen del Curaprox dud, natančneje trdi del – ščitnik, vsebuje povečane vrednosti BPA. Zato smo se odločili za takojšen odpoklic izdelkov po vsem svetu.

Kot so še sporočili s podjetja, je podjetje Curaden AG in skladno s tem uvoznik in distributer Curaden Slovenija d.o.o., v sredo, 17. 9.2025, že pričel s takojšnjim odpoklicem dud. Vsi kupci lahko kupljene dude vrnejo na mesto nakupa in prejmejo polno vračilo kupnine. Kupcem, ki so izdelek v letošnjem letu kupili v spletni trgovini Curaprox, bodo avtomatsko vrnili kupnino. Izdelki na zalogi, v skladiščih ali prodajnih mestih, bodo uradno odstranjeni in uničeni, zatrjujejo.

Na podlagi trenutnih podatkov uporaba dude otroka neposredno ne ogroža, vendar zakonodaja stremi k popolni odpravi izpostavljenosti BPA pri najmlajših. V imenu podjetja se iskreno opravičujem. Do te napake ne bi smelo priti, saj je naše temeljno vodilo, da noben izdelek ne sme predstavljati nevarnosti za zdravje. Posebej se opravičujem vsem staršem, ki so zaupali naši dudi in pričakovali izdelek najvišje kakovosti, varnosti in inovativnosti. Dejstvo, da smo to zaupanje omajali, me tudi osebno zelo prizadene, je še dodala Breitschmidova.

Za nadaljnje zagotavljanje varnosti in kakovosti izdelkov bo Curaden AG nadaljeval s tehničnimi analizami z namenom popolnega razumevanja vzroka odstopanja. Okrepili bodo notranje nadzorne mehanizme za zagotavljanje kakovosti in varnosti ter preučili možnosti za ponovno lansiranje dude, izdelane v skladu z najstrožjimi varnostnimi standardi.