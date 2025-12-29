Naslovnica
Gospodarstvo

Po zlatu in srebru zdaj še baker: z najvišjo ceno v zadnjih 15 letih

29. 12. 2025

Avtor:
Ti.Š.
Kup bakrenih žic

Kovina, ki je temelj industrije obnovljivih virov energije, se kot varno sredstvo za vlagatelje pridružuje srebru in zlatu. Cena bakra tako beleži največjo rast v 15 letih, kar je predvsem posledica strahu pred svetovnim pomanjkanjem.

Cena bakra, kovine, ki je temelj hitro rastoče industrije obnovljivih virov energije, je na dobri poti do največje rasti v več kot 15 letih. Vzrok za to gre po poročanju Guardiana iskati predvsem v odzivanju trgovcev na strah pred svetovnim pomanjkanjem.

Cena bakra je decembra narasla na več kot 10.200 evrov na tono, kar predstavlja največjo rast od svetovnega okrevanja po finančni krizi leta 2008.

Vrednost bakra, zaslužnega za 'elektrifikacijo vsega', je samo letos poskočila za več kot 35 odstotkov, kar je posledica negotovosti glede ameriških carin in zaskrbljenosti glede številnih rudarskih nesreč, ki bi lahko omejile dobavo.

Analitiki ugotavljajo, da je baker celo 'stopil ob bok' zlatu in srebru kot varno sredstvo za vlagatelje, ki se želijo zavarovati pred padajočo vrednostjo dolarja. Tudi srebro je nedavno doseglo rekordno vrednost, s čimer je prav tako vrednost mehiške rudarske družbe Fresnillo, ki kotira na londonski borzi, ta mesec dosegla rekordno visoko raven. Cena zlata je poskočila na več kot 3740 evrov za unčo, kar je več kot 70-odstotni vzpon od januarja.

Višji finančni analitik pri investicijski družbi Capital.com Kyle Rodda pravi, da rast cen bakra, srebra in zlata kaže na "svet, ki ga zaznamujeta redkost in želja vlagateljev, da bi se dokopali do stvari z relativno omejeno ponudbo".

Baker igra 'osrednjo vlogo' v električnih omrežjih, gradbeništvu in industrijskih strojih.
Baker igra 'osrednjo vlogo' v električnih omrežjih, gradbeništvu in industrijskih strojih.
FOTO: Thinkstock

Ameriška podjetja so v začetku letošnjega leta naglo kupovala baker, potem ko je predsednik Donald Trump zagrozil z dodatnimi carinami na uvoz te kovine. Carine so bile sicer začasno ukinjene, a je učinek kopičenja omejil zaloge v drugih delih sveta in prispeval k dvigu svetovnih cen.

Baker sicer pogosto velja za nekašen barometer stanja svetovnega gospodarstva.

Kitajska, ki je največja proizvajalka bakrenih izdelkov, je zagotavljanje oskrbe postavila za prednostno nalogo, kar pa je še dodatno prispevalo k dvigu cen. Na božični dan je kitajsko državno rudarsko podjetje Jiangxi Copper sporočilo, da je za 1,2 milijarde dolarjev (dobro milijardo evrov) kupilo vse delnice rudarskega podjetja SolGold, ki kotira na londonski borzi, kar mu je omogočilo prevzem nadzora nad rudarjenjem zlata in srebra, ki ga v Ekvadorju vodi SolGold.

baker cena rast kovina zlato srebro

