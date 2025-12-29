Po zlatu in srebru zdaj še baker: z najvišjo ceno v zadnjih 15 letih

Cena bakra, kovine, ki je temelj hitro rastoče industrije obnovljivih virov energije, je na dobri poti do največje rasti v več kot 15 letih. Vzrok za to gre po poročanju Guardiana iskati predvsem v odzivanju trgovcev na strah pred svetovnim pomanjkanjem.

Cena bakra je decembra narasla na več kot 10.200 evrov na tono, kar predstavlja največjo rast od svetovnega okrevanja po finančni krizi leta 2008.

Vrednost bakra, zaslužnega za 'elektrifikacijo vsega', je samo letos poskočila za več kot 35 odstotkov, kar je posledica negotovosti glede ameriških carin in zaskrbljenosti glede številnih rudarskih nesreč, ki bi lahko omejile dobavo.

Analitiki ugotavljajo, da je baker celo 'stopil ob bok' zlatu in srebru kot varno sredstvo za vlagatelje, ki se želijo zavarovati pred padajočo vrednostjo dolarja. Tudi srebro je nedavno doseglo rekordno vrednost, s čimer je prav tako vrednost mehiške rudarske družbe Fresnillo, ki kotira na londonski borzi, ta mesec dosegla rekordno visoko raven. Cena zlata je poskočila na več kot 3740 evrov za unčo, kar je več kot 70-odstotni vzpon od januarja.

Višji finančni analitik pri investicijski družbi Capital.com Kyle Rodda pravi, da rast cen bakra, srebra in zlata kaže na "svet, ki ga zaznamujeta redkost in želja vlagateljev, da bi se dokopali do stvari z relativno omejeno ponudbo".