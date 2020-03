Počivalšek konkretno o ukrepih: kako bo država pomagala gospodarstvu?

Že pred prvim potrjenim primerom okužbe v Sloveniji, je bilo opozoril obrtnikov in podjetnikov, da vlada zamuja z ukrepi vse več. Zdaj, ko je koronavirus že v državi, gostinci in hotelirji dihajo na škrge – zaradi upada prometa nimajo niti za plače, kaj šele za davke in socialne prispevke. Pri tem ni govora le o manjših podjetjih, saj je na primer tudi novomeški velikan Revoz zaradi prekinjene dobave delov za tri dni ustavil proizvodnjo.

Logistika je torej že na udaru, turizem je nedvomno prva žrtev virusa, tu pa so še druge panoge, ki na širjenje koronavirusa ne bodo ostale imune: živilska, avtomobilska, še posebej pa so na udaru tudi mala in srednje velika podjetja, na katerih slovensko gospodarstvo sloni. Teh več kot 136.000 podjetij zaposluje več kot 70 odstotkov aktivno zaposlenih in ustvarja 64 odstotkov dodane vrednosti v gospodarstvu, zaslužna pa so za več kot polovico izvoza. Sedaj so v nemilosti tujine.