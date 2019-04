Počivalšek na Kitajskem obljubil vladno podporo novemu lastniku Gorenja

V začetku februarja je sicer odjeknila novica, da Gorenje ni podaljšalo pogodb 325 delavcem, ki so jih lani zaposlili za določen čas. V podjetju so na to odgovorili, da gre za 190 delavcev ter "zgolj za sezonsko stvar".

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v sklopu obiska na Kitajskem obiskal tudi novega lastnika Gorenja - podjetja Hisense. Na sedežu podjetja ga je sprejel podpredsednik skupine Hisense Tang Jeguo, slovenska delegacija pa si je med drugim ogledala proizvodno linijo hladilnih naprav in razstavni prostor. Iz Hisense so ob tem sporočili, da so bili gostje navdušeni nad proizvodnimi zmogljivostmi ter raziskavami in razvojem.

Počivalšek pa je izrazil prepričanje v kakovosten razvoj Gorenja pod Hisensovim vodstvom in napovedal, da bo Hisense deležen vladne podpore; med drugim pri poenostavitvah postopkov za odobritev investicij v Sloveniji.

Glavna je načrtovano odprtje nove tovarne televizorjev znamke Hisense na območju Gorenja v Velenju, kar naj bi se zgodilo konec leta 2020. Sprva bodo v novi tovarni odprli med 300 in 400 delovnih mest, v drugi fazi - do leta 2023 - pa bo tam predvidoma delalo 1000 ljudi. Investicija je ocenjena na nekaj deset milijonov evrov, govori se tudi o 70 milijonih.