Počivalšek o prodajanju portoroških hotelov: Kar so se šli, je bila sabotaža

Ostre besede je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek izrekel v pogovoru za današnjoMladino, ko je pojasnjevalvladno odločitev, da mora Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) zaseči delnice Istrabenz Turizma, s katerimi so bile zavarovane njene terjatve do holdinga Istrabenz, in tako ustaviti prodajo te družbe, ki ima v lasti šest hotelov na Obali. Postopek prodaje se je ustavil tik pred rokom za oddajo zavezujočih ponudb, med interesenti se je omenjal tudi srbski poslovnežMiodrag Kostić.

"Ne bom govoril o imenih, ampak v vladi smo ocenili, da je prišlo do skritega dogovora o prodaji teh hotelov, zato smo se odzvali. Ocenili smo, da naš državni upravljavec premoženja ni sledil državni strategiji na področju turizma, hotel jih je prehitro in prepoceni prodati nepravemu lastniku na način, da bi prišlo do oškodovanja državne lastnine. Če povem še s svojimi besedami: Kar so se šli, je bila sabotaža," je dejal Počivalšek.

Na vprašanje, ali so po menjavi vodstva DUTB šteti dnevi tudi predsednici uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidiji Glavina, je odgovoril, da je zadovoljen s tem, da se "kadrovsko stanje na DUTB in v SDH razvija v pozitivni smeri". "Prišli smo že zelo daleč in verjamem, da bomo prišli do maksimalno odgovornega upravljanja državnega premoženja. Verjamem, da se bo proces nadaljeval in kmalu zaključil," je dodal.

'Mogoče je, da bi v Sloveniji Mercator kupili nazaj, a to za zdaj ni naš namen'