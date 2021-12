Počivalšek proti zapiranju gospodarstva, a za spoštovanje pogoja PCT

Ob vse več okužbah z omikronom epidemiologi svarijo pred množičnim druženjem, gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa pravi, da sam zagovarja strogo spoštovanje pogoja PCT. "Inštitut Jožef Stefan je pokazal, da so učinki strogega zaprtja ali spoštovanja pogoja PCT enaki." Sicer pa je minister na današnji seji Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija napovedal, da bo strokovna skupina pretresala ukrepe in da so na mizi dodatne omejitve, kot je omejitev števila oseb v prostoru. "Stroka se nagiba k dodatnemu zaostrovanju, četudi se številke ne višajo več," je dejal. "Želim si, da bi zdravstveno krizo slovenska družba premagala složno," je dodal minister.

Predsednik OZS Branko Meh je prepričan, da bomo prebrodili tudi to zdravstveno krizo. "Pomembno je, da slovensko gospodarstvo v tem času nismo zaprli," je dejal in dodal, da bi bilo za najbolj prizadete panoge treba poskrbeti v okviru naslednjega protikoronskega paketa. "Med ključnimi ukrepi so subvencioniranje čakanja ne delo in skrajšanega delovnega časa, temeljni osebni dohodek za samozaposlene, znižanje stopnje DDV za gostinstvo in turizem, povračilo škode zaradi odpisa blaga ter kritje fiksnih stroškov in upada prometa," je predloge OZS predstavil Meh.

Predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar je pojasnil, da so bili nekateri ukrepi sprejeti s pomanjkljivostmi. "Kriteriji upravičenosti do pomoči so bili takšni, da morajo številni državno pomoč vračati. Gostinci smo solidarno prenašali breme zdravstvene krize, bili smo zaprti in omejeni. V zadnjih dveh mesecih smo poslali več dopisov in predlogov za pomoč panogi, vendar pa odziva ministrstva nismo dobili, kar nas skrbi." Sekcija po besedah Cvara pričakuje podobne ukrepe za panogo gostinstva in turizma, kakršne so imeli v prejšnjih protikoronskih paketih. Kar zadeva napovedi o dodatnem zaostrovanju ukrepov, pa je Cvar dejal, da panoga gostinstva na podlagi podatkov v Covid sledilniku ne predstavlja takšnega tveganja, da bi bile potrebne dodatne omejitve.

Počivalšek je sicer pohvalil tudi sodelovanje celotnega gospodarstva, da ni bilo okužb v podjetjih. "Gospodarska aktivnost v tretjem četrtletju že presega raven pred epidemijo, kar je zasluga vas, podjetnikov, predvsem mikropodjetij in malih podjetij. Predstavljate kar 98,7 odstotka vseh podjetij v Sloveniji. Rast je posledica dobrega partnerstva, ki smo ga v teh letih gradili skupaj z gospodarstvom. Gospodarstvo je v okviru interventnih zakonov gospodarstvo podprla s 2,3 milijarde evrov," je med drugim poudaril minister. V okviru pomoči turizmu in gostinstvu je minister priznal, da so storili tudi napake in niso rešili denimo mestnih hotelov ter industrije srečanj. "To bomo popravili v PKP10," je napovedal.