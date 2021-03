Počivalšek v torek na sestanek s predstavniki Adienta

" Ravno v težkih trenutkih pa se pokažeta vloga in teža sposobnega vodstva, ki lahko zagotovi varnost znotraj velike družine. Od globalno uspešnih podjetij pričakujem, da se zavedajo odgovornosti do svojih sodelavcev in uporabijo vse svoje znanje, da zaščitijo tudi slovenske interese, " je zapisal minister in za torek napovedal sestanek s predstavniki podjetja Adient.

Informacija o načrtovani ukinitvi proizvodnje v slovenjgraški družbi, kjer izdelujejo sestavne dele za avtomobilske sedeže in notranjo opremo avtomobilov, je bila tako za delavce kot za sindikat veliko presenečenje, saj zaposleni po lanskem odpuščanju 119 delavcev nadaljnjih odpuščanj glede na napovedi niso pričakovali. V četrtek so v izjavah medijem povedali, da ne razumejo, kako se je lahko lastnik ob dobrih rezultatih in kakovostnem delu čez noč tako odločil, ter da pogrešajo obrazložitev odločitve.

Iz matičnega koncerna so v pojasnilih za javnost zapisali, da so notranja preverjanja in pogovori s ključnimi kupci pokazali, da Slovenija z vidika stroškov ni več najboljša država, da so tako k odločitvi za zaprtje tovarne v Slovenj Gradcu prispevali slabi obeti za v prihodnje in poslabšanje stroškovne konkurenčnosti.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so napovedali, da se bodo borili z vsemi možnimi sredstvi, da vodstvo prepričajo, naj proizvodnja vseeno še nekaj let ostane v Slovenj Gradcu, ob tem pa so k ukrepanju pozvali tudi vlado. Predstavniki Adienta naj bi se tudi s predstavniki sindikata srečali prihodnji teden.