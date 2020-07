Zavrnjena tožba: lobiranje Zemljariča pri Počivalšku nezakonito

Oživljanje političnega trupla - to se je pred letom dni šel Zdravko Počivalšek s prevzemom SMC. Reševanje Slovenije - to se je Počivalšek šel spomladi z avansi in posredniki pri nabavi zaščitne opreme. A da po domače vendarle ne gre, mu sporoča sodba upravnega sodišča, ki je zavrnilo Počivalškovo tožbo proti KPK. Komisiji je najprej poskušal s tožbo preprečiti, da bi ugotovitve o njegovem sestankovanju z Janezom Zemljaričem , javno razkrila, a ni mu uspelo.

"Komisija že dolga leta ugotavlja, da je pojem lobiranja oziroma institut lobiranja nerazumljen. Veliko moči in naporov ter usposabljanj uperjamo v to, kako prepoznati ta lobistični stik. Vsekakor pa sodba sodišča pritrjuje komisiji, pravilnosti in zakonitosti ravnanja, hkrati pa kaže vsem lobirancem, javnim uslužbencem in funkcionarjem na najvišjih funkcijah, da morajo ravnati zakonito in skrbno, tudi pri izpolnjevanju zapisov lobističnih stikov. Kar pomeni, da gre za kamenček v tej gradnji integritete posameznika, institucij in nenazadnje tudi postavitev kriterijev, meril in standardov integritete v družbi," je dodala Mihelič Sušnikova.