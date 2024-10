Pod drobnogledom srbskih tožilcev naj bi bil tudi Mercator-S

Komisija za varstvo konkurence je po poročanju srbske tiskovne agencije Beta minuli četrtek uvedla postopek zoper družbe Delhaize, Mercator-S, Univerexport in DIS zaradi suma kršitve pravil konkurence na trgu s sklenitvijo omejevalne pogodbe oz. dogovarjanja glede vzpostavitve politike istih cen za določene izdelke.

Komisija je sporočila, da je v obdobju od konca aprila do 19. septembra spremljala gibanje cen za 35 izbranih izdelkov v omenjenih trgovskih verigah in nato analizirala podatke. Analiza je po njihovih trditvah pokazala nezakonito prakso.

Komisija je še sporočila, da je posebno pozornost namenila osmim izdelkom, ki so pomembni elementi v povprečni potrošniški košarici in katerih cene neposredno vplivajo na gospodinjski proračun potrošnikov. Med njimi so bili jogurt, mleko, olje, moka, sladkor, jajca, kava in banane določene blagovne znamke. Ugotovili so, da so bile redne cene vseh teh izdelkov pri vseh opazovanih trgovcih enake ali zelo podobne, čeprav so trgovci izdelke kupovali pod povsem različnimi pogoji. Kot so še dodali, je enako ugotovitev mogoče sprejeti tudi, ko gre za akcijske cene.