Podaljšani rok za oddajo obračunov DDPO in DohDej do 30. aprila

Čeprav novi zakon o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 20222 (ZIPRS) tik pred koncem marca še ni bil objavljen v Uradnem listu RS, so na finančni upravi v sistemu eDavki že prestavili rok za oddajo oddajo obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej). To pomeni, da od takrat lahko zavezanci omenjena obračuna oddajo do konca aprila 2021.

Davčnim zavezancem, ki so letni davčni obračun DDPO in DohDej oddali po 31. marcu 2021, poteče rok za plačilo marčevske akontacije 10. maja 2021. Omenjenim zavezancem se prav tako prestavi tudi rok za poračunsko akontacijo, ki jo je treba plačati v primeru, če sta bila obroka za januar in februar 2021 obračunana in plačana v nižjem znesku kot izhaja iz obračuna za leto 2020. "Ostalim davčnim zavezancem, ki so omenjena obračuna oddali do 31. marca 2021, se roki plačila akontacij ne prestavljajo," so pojasnili na spletni strani finančnega urada.