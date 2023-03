Podbevšek in Šenko nova nadzorna člana SID banke

Vlada se je seznanila z odstopom dveh članov nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke, Igorja Mastena in Zlatka Vilija Hohnjeca, ter za dobo pet let za nova člana imenovala Podbevška in Šenka, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Nova člana bosta mandat nastopila po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije, še enega manjkajočega člana pa bo vlada imenovala po končanju preostalih postopkov, ki so še v teku, so sporočili.

Vlada je izdala tudi odločbo o imenovanju Martine Gašperlin za vršilko dolžnosti glavnega inšpektorja inšpektorata za naravne vire in prostor na ministrstvu za naravne vire in prostor, in sicer za največ šest mesecev. Martina Gašperlin je bila do sedaj vršilka dolžnosti inšpektorata za okolje in prostor.