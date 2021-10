Podgoršek o podražitvi hrane: Iščemo rešitve za zajezitev naraščanja cen

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je dan pred napovedanim obiskom vlade v Obalno-kraški regiji obiskal pršutarno Lokev s Krasa. Z direktorjem družbe Celjske mesnine Izidorjem Krivcem se je pogovarjal o trenutnih aktualnih vprašanjih, predvsem o tem, kako potrošnikom zagotoviti čim nižje podražitve hrane v prihodnje. Predvsem zaradi dviga cen energentov in tudi surovin se namreč dvigu cen mesa in mesnih izdelkov ne bo mogoče izogniti.

Kmetijski minister Jože Podgoršek je dejal, da se na srečanjih s posameznimi deležniki pridelave hrane poskušajo dogovoriti, da bi bil dvig cen hrane za potrošnika čim nižji. Podražitvi se namreč zaradi dviga cen energentov, pa tudi surovin, ne bo moč izogniti. Dviga cen naj bi bili deležni tudi kmetje. Ti se namreč soočajo z vse višjimi stroški pridelave, saj se tudi zanje dvigujejo tako cene živalske hrane kot energentov. Podgoršek je zato povedal, da je bil danes zadovoljen, ko je izvedel za dvig odkupnih cen za bike. "Čeprav kot minister ne morem vplivati na marže in na cene na trgu, na ministrstvu iščemo rešitve za morebitno zajezitev naraščanja cen v celotni verigi preskrbe s prehrano," je zagotovil.

icon-expand Jože Podgoršek v pršutarni Lokev FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

"Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da tudi sredstva, ki so namenjena neposrednim plačilom in območjem z omejenimi dejavniki, čim prej prenesemo na kmetijska gospodarstva," je, kot so sporočili z ministrstva, dejal Podgoršek. Direktor družbe Celjske mesnine Izidor Krivec meni, da lahko vlada prepreči špekulacije pri podražitvi energentov. "Vlada lahko za nas naredi predvsem to, da prepreči špekulacije na področju dviganja cen energentov, saj tam ni utemeljenih razlogov za takšen dvig. Naš dvig cen pa je vedno posledica ostalih. Nam se je v letošnjem letu močno dvignila cena repromateriala, v zadnjem času pa se dvigujejo tudi cene surovin. Notranjih rezerv nimamo več in če želimo ohranjati to kvaliteto hrane, moramo mi prenesti te podražitve vsaj delno tudi naprej," je dejal.

Sicer v pršutarni potekajo številne investicije; pravkar zaključujejo 5,5 milijona evrov vredno naložbo v razširitev in posodobitev pršutarne.

Ob tem je obljubil, da bodo na potrošnike prenesli minimalno potrebno podražitev: "Mislim, da na koncu ne bo visokih podražitev. Povem lahko, da pri nas dvigujemo cene na raven izpred dveh let, saj so se v vmesnem obdobju nižale." Direktor Celjskih mesnin, ki je lastnica pršutarne Lokev, je poudaril še, da je z ministrovim obiskom zadovoljen, saj mu tako lahko predstavijo tudi težave mesno-predelovalne industrije. Z županom piranske občine o izgradnji ribiškega pristanišča v Seči V nadaljevanju današnjega obiska si je minister Podgoršek ogledal še Ribogojnico Fonda, kjer si ogledal gojenje rib ter se seznanil s težavami, s katerimi se soočajo predvsem zaradi prevelikega števila orad in ptičev. Povedal je, da se pripravlja sprememba zakona, ki bo dovoljevala izlove orad v primeru prerazmnožitve in povečanja škode. Ob tem se je srečal tudi z županom Občine Piran Đeniom Zadkovićem ter se udeležil predstavitve projekta LAS Istre - Fini okusni lokalni proizvodi Obale in projekta Kulinarična ponudba lastne ribe in ekološke hrane na katamaranu.

icon-expand Jože Podgoršek si je ogledal tudi Ribogojnico Fonda FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Z Zadkovićem je govoril o poteku izgradnje ribiškega pristanišča Seča, na to temo se je pred tem sestal tudi s civilno iniciativo, ki mu je predstavila svoje pomisleke glede projekta prenove. Minister je izpostavil, da je pristanišče potrebno prenove, biti pa mora skladna z okoljem in zakonita. "Če bo Občina Piran prisluhnila civilni iniciativi oz. bodo našli skupni jezik, bo to povečalo možnost, da se ta velika investicija zgodi. Treba je vedeti, da je časovnica izvedbe projekta zelo omejena. V novem programskem obdobju denarja za prenovo ne bo, zato je to ena zadnjih priložnosti za izvedbo investicije," je povedal minister. Župan je, kot so sporočili z občine, dejal, da izgradnja ribiškega pristanišča v Seči predstavlja ključni korak pri postopnem urejanju degradiranega območja Jernejevega kanala. Občina ima za staro in dotrajano ribiško pristanišče Seča izdelane projekte in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Investicija je ocenjena na približno štiri milijone evrov, ki jih občina sama ne more zagotoviti v celoti.