Podjetja iščejo energetske alternative, hitrih rešitev ni na vidiku

Na GZS so opozorili, da podjetja sicer iščejo poti do alternativnih rešitev, a te terjajo svoj čas in sredstva in v večini primerov tudi povezovanje več deležnikov.

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer miri, da motenj pri dobavi plina v Slovenijo za zdaj ni na vidiku. Je pa v ponedeljek v Odmevih na TV Slovenija podjetja spodbudil, naj poiščejo alternative, pripravijo scenarije delovanja in morda izvedejo kakšne hitre naložbe. Podjetja, ki nimajo drugih opcij, bodo po njegovih besedah deležna "določenih spodbud" , ki jih trenutno pripravljajo v sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo in GZS.

"Podjetja iščejo poti do alternativnih rešitev, a te terjajo svoj čas in sredstva in v večini primerov tudi povezovanje več deležnikov," so za STA pojasnili na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Ob tem se pojavljajo skrbi, ali bodo podjetja imela dovolj časa za tovrstne investicije. "Če bo država hitro ukrepala, bo s tem pohitrila tudi tovrstni investicijski cikel gospodarstva," so zapisali.

Kot so pojasnili v odzivu za STA, je steklarstvo energetsko intenziven sektor, saj se pri taljenju stekla v večjih količinah uporabljata tako zemeljski plin kot električna energija. "Zemeljski plin je za Steklarno Hrastnik ključni energent. Ob morebitni zaustavitvi dobave bi to za Steklarno Hrastnik pomenilo zaustavitev peči in posledično celotnega proizvodnega procesa. V primeru dolgotrajne zaustavitve ter večjih motenj obratovanja prenosnega sistema plina pa bi to pod vprašaj postavilo tudi obstoj Steklarne Hrastnik," so opozorili.

V Steklarni Hrastnik intenzivno iščejo alternativne rešitve, po njihovi oceni pa bi za uvedbo nadomestnih rešitev ter s tem prilagoditev celotnega proizvodnega procesa potrebovali najmanj pol leta.

Tudi v Cinkarni Celje navedli, da je proizvodnja v njihovem podjetju močno odvisna od zemeljskega plina

Tveganje pomanjkanja so prepoznali že zgodaj spomladi in se lotili iskanja alternativnih možnosti. "Pri tem se soočamo z vrsto omejitev, od tehničnih možnosti predelave opreme do dolgih dobavnih rokov in nenazadnje potrebnih sprememb okoljskih dovoljenj," so pojasnili.

V delu procesa tako zamenjava energenta ne bo možna, je poudarila tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek-Selič. Za preostali del se kot najboljša alternativa kaže ekstra lahko kurilno olje. "Ta bi nam omogočila obratovanje pri postopnem nižanju dobav. Popolna prekinitev pa neizogibno pomeni ustavitev proizvodnje," je sklenila.

OZS: Tudi infrastruktura večini ne omogoča enostavnega in hitrega prehoda na različne alternative

Da gre za proces, ki ga pri večini podjetij ni mogoče izpeljati na kratek rok, so za STA opozorili tudi na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). "Tudi infrastruktura večini ne omogoča enostavnega in hitrega prehoda na različne alternative, tudi če bi bili pripravljeni investirati," so poudarili. Ob tem navajajo, da je podjetij, ki so v težavah zaradi energentov, več kot 100.000.