Podjetja na ugotovitve AVK o kartelnem dogovarjanju: Očitki so neutemeljeni

Predelovalci žit se med seboj dogovarjajo za višino odkupne cene pšenice, je ugotovila Javna agencija za varstvo konkurence. Podjetja Mlin Korošec, Mlinopek, Mlinotest, Panvita in Žito so se najmanj na enem sestanku leta 2020 dogovorila in si izmenjala informacije o odkupni ceni pšenice ter nato tudi usklajeno ravnala pri trgovanju, predvsem na škodo kmetov. S tem so kršila Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence in Pogodbo o delovanju Evropske unije. Podjetja medtem ugotovitvam Agencije nasprotujejo, očitki so po njihovem neutemeljeni.