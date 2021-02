Podjetja pričakujejo še več kot sedem mesecev omejitev

"Obe številki sta le rahlo nižji kot decembra. Cepilna kampanja še nima odločilnega vpliva,"je, kot so ta teden sporočili iz Ifa, dejal vodja raziskav pri inštitutu Klaus Wohlrabe.

Razlike po posameznih panogah so majhne. V proizvodnji omejitve javnega življenja pričakujejo še 7,4 meseca in normalizacijo poslovanja v 10,2 meseca, v storitvah omejitve javnega življenja še 7,5 meseca in normalizacijo poslovanja v 10,6 meseca, v trgovini omejitve javnega življenja še 7,2 meseca in normalizacijo poslovanja v 9,3 meseca in v gradbeništvu omejitve javnega življenja še 7,3 meseca in normalizacijo poslovanja v 10,4 meseca.

Nemška industrijska podjetja so sicer decembra prejela za 1,9 odstotka manj naročil kot novembra, kar je prvi padec na mesečni ravni po sedmih mesecih. Medletno so statistiki zabeležili 6,4-odstotno rast.

Decembrski padec na mesečni ravni analitiki pripisujejo zmanjšanju povpraševanja zaradi omejitev za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Nemčijo je drugi val okužb z novim koronavirusom prizadel bistveno bolj kot prvi, zato so z 2. novembrom med drugim zaprli restavracije, lokale, kulturne ustanove in telovadnice, zasebna druženja pa omejili na največ pet oseb iz lastnega in še enega gospodinjstva. V večini trgovin veljajo stroge omejitve glede števila kupcev. Zaprte so tudi šole in vrtci. Vlada je ukrepe podaljšala najmanj do 14. februarja.