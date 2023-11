Podjetje Gorenje Keramika bo z decembrom prenehalo delovati

Podjetje Gorenje Keramika je kot del Gorenja leta 2018 prešlo v lastništvo kitajskega Hisensa. Glede na poslovne rezultate in prodajne napovedi se je ta odločil za dokončno ustavitev proizvodnje keramičnih ploščic. "Ob energetsko intenzivni proizvodnji tako majhno podjetje v panogi, ki se konsolidira ter jo vse bolj obvladujejo veliki proizvajalci in podjetja z drugih celin, ne more več biti konkurenčno na trgu," so pojasnili.

Trenutno je v Gorenju Keramiki zaposlenih 87 delavcev, vsem pa je delodajalec ponudil zaposlitev v različnih enotah podjetja Gorenje. Zaposleni v proizvodnji bodo delo na novih delovnih mestih predvidoma začeli s 1. decembrom, odprodaja zalog in opreme pa je predvidena do sredine naslednjega leta, so navedli v družbi.

Tovarna keramičnih ploščic v vasi Gorenje blizu Velenja je bila zgrajena leta 1974 v sklopu Gorenja. Dolgo je bila edini slovenski proizvajalec keramičnih ploščic. Na domačem trgu in trgih jugovzhodne Evrope je bila prepoznavna blagovna znamka. S sanacijo proizvodnje, optimizacijo stroškov, povečanjem produktivnosti in razvojem novih tipov izdelkov je poslovala uspešno.

Šok je za to energetsko intenzivno proizvodnjo, ki je odvisna od globalnih razmer na energetskem trgu, povzročila vojna v Ukrajini in posledični dvig cen energentov ter problem dobave surovin. Tudi največji evropski proizvajalci so morali ustaviti del proizvodnih linij, tako da se je proizvodnja keramičnih ploščic po vsej Evropi lani zmanjšala za približno 30 odstotkov, so povzeli.

Kot so pojasnili, cena zemeljskega plina predstavlja 30 do 40 odstotkov celotne proizvodne cene keramičnih ploščic in je temeljni dejavnik rentabilnosti in konkurenčnosti. Gorenje Keramika je zaradi optimizacije porabe plina v preteklosti ustavljala linije v zimskih mesecih, v preostalem delu leta pa je proizvodnja potekala intenzivno in neprekinjeno.

Cena zemeljskega plina v Sloveniji, ki se je zaradi vojne v Ukrajini drastično dvignila, kljub zniževanju ostaja neprimerljivo višja od tiste pred vojno, odvisna pa je tudi od individualne pogodbe, ki jo podjetje sklene z dobaviteljem energenta, pri čemer imajo večji potrošniki večje ugodnosti. "V primerjavi z velikimi evropskimi proizvajalci in proizvajalci z drugih kontinentov, ki imajo cene plina neprimerljivo nižje, cena ploščic Gorenja Keramike ni več konkurenčna," so sklenili.