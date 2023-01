Podjetje JTI šestič zapored prejemnik priznanja za najboljše delodajalce

Podjetje JTI je prejelo certifikat Top Employer, ki ga prejmejo podjetja, ki izkazujejo odličnost glede ponujanja najboljših delovnih razmer za svoje zaposlene in spodbujanja razvoja talentov na vseh ravneh.

"Izjemno smo ponosni, da je Inštitut Top Employer znova nagradil naš trud in predanost, da zaposlenim omogočimo priložnosti za rast in razvoj na vseh ravneh. Ta certifikat predstavlja vse, v kar verjamemo – timsko delo, našo korporativno kulturo in zaposlene, ki jo vsakodnevno negujejo; Biti tisti, ki postavlja cilje, sodeluje pri pobudah in navdihuje druge. V prihodnje bomo s postavljanjem ambicioznih ciljev na tem področju in z dvigovanjem standarda postopka upravljanja človeških virov poskušali preseči sami sebe," je v odzivu dejala Milena Rajić, direktorica Sektorja za zaposlene in korporativno kulturo pri družbi JTI Adriatica.