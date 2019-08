Podjetje, ki je uvedlo proste srede za zaposlene, zaznava izjemne rezultate

"Zaprli smo pisarno ob sredah in naši ekipi omogočili prost dan, ki ga lahko namenijo družini, rekreaciji ali spanju, namesto da bi vse to stiskali v konec tedna," je pojasnil direktor Jonny Clow.

Kaj če bi namesto pet dni v tednu lahko delali samo štiri? Bi poleg proste sobote in nedelje imeli še prosto sredo? Avstralsko podjetje, digitalna marketinška agencija Versa iz Melbourna, se je lani odločilo, da bo preizkusilo takšen model in po letu dni so rezultati izjemni.

Štiridnevni delovnik je julija lani prva preizkusila izvršna direktorica Kath Blackman in bila je navdušena. "Pred tem je preizkusila različne scenarije prilagodljivih urnikov, da bi ljudem omogočila proste dneve, a je vse skupaj postalo težko obvladljivo. Nato je ugotovila, da en prost dan pri vseh ljudeh spremeni ogromno. Sreda je smiselna, ker je sredi tedna. Ko se k delu pristopi v dveh manjših kosih, se spremeni celoten model. Petki postanejo izredno produktivni. Rezultati so bili tako dobri, da se je poskusni mesec spremenil v tri mesece, nato smo podaljšali na šest mesecev, zdaj pa je leto naokoli. Še vedno smo na poskusni verziji, zaposlenim smo zagotovili, da bomo prenehali, če sistem ne bo več deloval. To jih motivira, da nadaljujejo," je obrazložil Clow.

Naše osnovno vodilo je zaupanje, pravi, in ne preverjanje ur, ki jih zaposleni namenijo službi. Priznava, da je trajalo nekaj časa, da so vse ljudi dejansko spravili "iz hiše", prav tako so se morale na spremembe navaditi njihove stranke. A rezultati so izjemni, dobiček se jim je povečal za kar 46 odstotkov. Število ljudi, ki so jih zadržali v podjetju, se je z 72 odstotkov dvignilo na 88. "Naše osebje je srečno, podjetju gre dobro in le upamo lahko, da bomo navdihnili še druga podjetja, da se pogumno podajo po tej poti," je še dejal.