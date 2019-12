'Podjetje s sedežem v Ljubljani ne more biti družbeno odgovorno do Velenja'

Glavni direktor Gorenja Lan Lin je svetnikom pojasnil, da so v družbi sprva razmišljali o sedežu novega podjetja Hisense Europe v Münchnu, a so se po tehtnem premisleku odločili za lokacijo v Ljubljani. V Ljubljani bo vzpostavljen center upravljanja Hisensa za vso Evropo, pod to družbo bo po zadnjih podatkih prešlo okoli 930 zaposlenih iz Velenja, od tega se bo predvidoma od sto do 150 delavcev vozilo v Ljubljano. V Velenju, ki ostaja proizvodna lokacija, pa ohranjajo za Hisense globalno pomemben center za raziskave in razvoj.

Nekateri svetniki so v razpravi izrazili zadovoljstvo nad novim načinom razmišljanja, do katerega je v Gorenju prišlo z novim vodstvom, drugi pa so izrazili prepričanje, da Gorenje ne more biti družbeno odgovorno podjetje do Velenja kot lokalne skupnosti, če bo imelo sedež v Ljubljani.