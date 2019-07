Podjetju Ocean Orchids grozi prepoved opravljanja dejavnosti

V pritožbi na to odločbo je podjetje navedlo, da pri svojem poslovanju ne odvaja industrijske odpadne vode v smislu uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ker se voda po ogrevanju nespremenjena vrača v okolje. Prav tako navaja, da rastlinjakov ni mogoče šteti za naprave v smislu navedene uredbe.

Ferenčak: Zmanjšanje črpanja vode bi pomenilo stečaj podjetja

Okoljski inšpektorat je podjetju Ocean Orchids 17. maja izdal tudi odločbo o uporabi termalne vode iz vrtine Do-3g/05. S to odločbo podjetju odreja, da količina načrpane vode ne sme presegati dovoljene količine po koncesijski pogodbi, ki znaša 189.216 kubičnih metrov na leto, in da črpanje termalne vode ne sme presegati šest litrov na sekundo. Tudi na to odločbo se je podjetje pritožilo.

Kot je pojasnil Ferenčak, je podjetje leta 2005 pridobilo delno vodno dovoljenje, ki je bilo veljavno do konca leta 2007, podjetje pa je v skladu s takratno zakonodajo dalo vlogo za podaljšanje veljavnosti vodnega dovoljenja oz. podelitev koncesije. Slednje je država začela podeljevati leta 2015, vmes pa je podjetje Ocean Orchids plačevalo povračila, dovoljenja za uporabo vode pa ni imelo. S koncesijsko pogodbo je država podjetju nato podelila količine, ki so bile manjše od porabe podjetja v letih 2014 in 2015."V trenutku, ko sem konec januarja 2016 podpisal koncesijsko pogodbo, sem si podpisal tudi to odločbo inšpekcije," je izjavil Ferenčak.

Podjetje je kljub omejitvi črpalo skoraj enako količino termalne vode kot prej - v letu 2017 skupno 286.972 kubičnih metrov - kajti zmanjšanje bi, tako Ferenčak, pomenilo stečaj podjetja. V pritožbi na odločbo glede rabe geotermalne vode pa je podjetje med drugim navedlo, da izpolnjuje predpisane pogoje za povečanje obsega koncesije, ki pa mu kljub vlogi še ni bilo priznano.