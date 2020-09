Podjetniki predlagajo podaljšanje bonov in zamrznitev minimalne plače

"Eno je pomagati tistim, ki so najbolj prizadeti, dokler kriza ne mine, drugo pa je spodbuditi s tem, da ne vračajo državne pomoči, tiste, ki so dobri, saj bodo ti ustvarjali nova delovna mesta," pravi Goran Novković , izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov (SBC).

Ukrepi vlade v času epidemije so bili precej hitri in učinkoviti, vseeno pa terjajo izboljšave, sploh ker je bilo, sicer na srečo, porabljenega bistveno manj denarja od napovedi, ocenjujejo podjetniki, ki zato ministrskemu zboru predlagajo osem sprememb.

Med prve zagotovo sodijo podjetja, ki se ukvarjajo s kongresi, sejmi in koncerti. Tudi zato predlagajo, da se za vse, ki so jim prihodki letos upadli za več kot polovico, ukrep čakanja na delo podaljša do decembra. In še, da se boni lahko koristijo do polovice naslednjega leta, unovčiti pa bi jih bilo mogoče tudi za ogled naravne oziroma kulturne dediščine in celo prireditev.

Ko je prizadeta industrija srečanj, ki sicer zaposluje le 7.000 ljudi, to čutijo mnogi, pravi Martin Jezeršek. "Povprečen kongresni multiplikator je 3,3, kar pomeni, da bo celo gospodarstvo letos izgubilo kar 750 milijonov."

Ob takih izgubah si številna podjetja torej ne morejo privoščiti novih stroškov. Dodaten dvig minimalne plače z novim letom pa bi bil za mnoge lahko celo usoden udarec. Kot je povedal Štefan Pavljinek iz SBC, zato zahtevajo, da se minimalna plača zamrzne do "boljših časov". "Delodajalci se strinjamo, da je dober delavec v Sloveniji dobro plačan, da tiste panoge, ki tega ne zmorejo, morajo pa vseeno preživeti." In to, upajo podjetniki, bi morala razumeti tako vlada kot tudi socialni partnerji.