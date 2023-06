Podjetniki vse bolj nestrpni

Medtem ko se podjetja v Sloveniji s tehnološkim sektorjem na čelu množično pripravljajo in svoje poslovanje prilagajajo novi realnosti, ki jo poganja tehnologija umetne inteligence, digitalna preobrazba javnih storitev zamuja. V okviru načrta za okrevanje in odpornost je digitalizaciji namenjenih 260 milijonov evrov, v vladi imamo tudi namensko ministrstvo s 60 zaposlenimi. Toda podjetniki po prvem letu delovanja novega ministrstva pravijo: "Pričakovali smo več."

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je pred vse večjim izzivom. Podjetniki, predvsem tisti, ki delujejo na področju informacijske tehnologije, svarijo, da bo treba spremeniti veliko postavk na poti k boljši javni digitalni storitvi, pri čemer smo še vedno na začetku. "Slovenija da premalo poudarka analitičnim pristopom, javne službe si ne upajo najeti svetovalnih podjetij po vzoru tujine, ker se bojijo nasprotovanja javnosti pri porabi sredstev za svetovalne storitve. Pri projektih takšnih razsežnosti je to nujno," meni Samo Kumar, izvršni direktor IBM Slovenija, ki je z državno upravo v zadnjih 20 letih sklenilo za 190 milijonov evrov poslov.

icon-expand Samo Kumar je mesto izvršnega direktorja IBM Slovenija zasedel letos pomladi FOTO: IBM Slovenija

Skupna vstopna točka za javne storitve ostaja največja težava. Državljani danes dostopamo do storitev javne uprave prek številnih spletnih mest. To so denimo E-uprava, zVEM, SPOT, e-Prostor, Zpiz, Erar, Zavod za zaposlovanje, pri čemer so platforme med seboj nezdružljive. "Čeprav imamo ministrstvo z novim imenom, je v ozadju proces, ki poteka že dlje časa. Številne storitve, kot denimo SIpass, državljani s pridom uporabljamo," pravi mag. Edmond Pajk, namestnik generalnega direktorja ZPIZ, a manjka povezanost javnih storitev. "Težava je neujemanje pogleda na storitve neke javne službe, ki ponuja delček storitve in na drugi strani državljana, ki pričakuje enotno storitev, ne glede na to, ali je v ozadju ena organizacija ali 100 organizacij. Manjka pa zato, ker je to težko izvesti." Nekatere "ex-Yu" države nas že prehitevajo Potrebovali bi eno skupno vstopno točko, kjer se različna ministrstva povežejo v skupno platformo, je prepričan Aleš Leskošek, izvršni direktor Comtrade. "Lep primer je zaposlovanje tujcev, proces traja tudi pol leta, čeprav nujno potrebujemo visokotehnološki kader. Tukaj bi potrebovali eno vstopno točko, recimo Policijo, za preverbo nekaznovanosti, Zavod za zaposlovanje za delovna dovoljenja in podobno, te službe bi morale delovati usklajeno. To bi bil napredek."

icon-expand Slovenija na repu držav po učinkovitosti digitalnih storitev v EU FOTO: e-Government benchmark Capgemini

Podjetje pomaga tudi pri digitalizaciji javne uprave v Srbiji. Tam razvijajo e-dozvolu oziroma e-dovolilnico, pri čemer so vključili več partnerjev in državnih organov. Pri nas po njegovem manjka odločnosti, da bi nekdo ali neko ministrstvo prevzelo iniciativo in začelo preobrazbo. "Pri nas preveč skrbimo vsak za svoj otok, ki ga sicer dobro obvladujemo, manjka pa skupna storitev in morda je Ministrstvo za digitalno izobrazbo ta ustanova, ki lahko prevzame to vlogo." Slovenija je trenutno med najslabšimi državami sedemindvajseterice držav EU pri črpanju sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Doslej je od Evropske komisije prejela 50 milijonov od poldruge milijarde evrov, ki so ji na voljo. "Na tem področju precej zamujamo," svari Zdravka Zalar, direktorica IKT podjetja SmartIS, aktivnega tudi na Hrvaškem. "Hrvati znajo napisati razpise tako, da sredstva pridobijo, medtem ko se pri nas pretirano ukvarjamo s papirologijo." Hrvaška je med najuspešnejšimi članicami pri črpanju sredstev.

icon-expand Zdravka Zalar, direktorica podjetja SmartIS FOTO: IBM Slovenija