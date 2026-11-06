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Gospodarstvo

Podjetniki svarijo, statistika jim ne pritrjuje vedno

Ljubljana, 06. 11. 2026 07.26 pred 4 urami 4 min branja 408

Avtor:
Danijela Levpušček
Gospodarstvo

Predstavniki gospodarstva so družno pozvali k podpori interventnemu zakonu, češ da tako težko kot v zadnjih štirih letih v naši državi še ni bilo. Podatki statističnega urada in urada za makroekonomske analize in razvoj medtem kažejo drugačno, precej bolj optimistično sliko. V kakšni kondiciji je slovensko gospodarstvo?

"Tako težko v tej državi še ni bilo." S temi besedami je Marko Kajzer, podjetnik s 43-letnim stažem, opozoril, da so se razmere za poslovanje v zadnjih letih močno poslabšale, in se zavzel za sprejetje interventnega zakona. Pa je slovensko gospodarstvo res v tako slabi formi? Podatki statističnega urada (Surs) in napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) slikajo precej bolj optimistično podobo, čeprav razgaljajo tudi izzive.

Gospodarska rast
Gospodarska rast
FOTO: Profimedia

Bruto domači proizvod je po podatkih Sursa v letošnjem drugem četrtletju zrasel za zavidljivih pet odstotkov, medtem ko je bila gospodarska rast v primerjavi z istim obdobjem lani v prvi polovici leta 4,1-odstotna. Poganjali so jo predvsem domača potrošnja, investicije in okrepljena zunanja menjava.

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Mednarodni denarni sklad je v oktobrski napovedi skladno s pričakovanji izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka. Svetovni BDP se bo medtem letos okrepil za 3,1 odstotka, prihodnje leto pa za 3,4 odstotka, napoveduje IMF.

Tudi Umar je v septembrski napovedi močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto dveodstotne rasti bruto domačega proizvoda po novem pričakuje 3,8-odstotno rast, ki je predvsem posledica znatnega pospeška v prvem polletju. V letih 2027 in 2028 se bo rast umirila na 2,5 oziroma na 2,3 odstotka.

Domača potrošnja se je medletno okrepila za 5,9 odstotka. Gospodinjstva so za končno potrošnjo porabila 3,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani, močno rast so beležile investicije. Bruto investicije v osnovna sredstva so se po podatkih Sursa povečale za 13,2 odstotka, največ zaradi naložb v zgradbe in objekte, ki so se skupno zvišale za 19 odstotkov. Investicije v drugo opremo in stroje so se povečale za 10,1 odstotka, pri čemer je rast investicij v transportno opremo dosegla skoraj 15 odstotkov.

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Dodana vrednost v gospodarstvu se je medletno zvišala za 4,8 odstotka. Najhitreje je raslo gradbeništvo, kjer je bila rast skoraj 16-odstotna. Pomemben prispevek so imele tudi dejavnosti trgovine, prometa in gostinstva, kjer je bila rast najvišja v zadnjih štirih letih, ter predelovalne dejavnosti, ki so dosegle najboljši rezultat v zadnjih šestih četrtletjih.

Rast menjave s tujino

Potem ko je bila rast blagovne menjave v drugem četrtletju najvišja po tretjem četrtletju 2024, se je ugoden trend nadaljeval tudi v naslednjih mesecih. Izvoz blaga in storitev se je v drugem četrtletju povečal za 6,4 odstotka, uvoz pa za 7,6 odstotka. V tretjem četrtletju je bil izvoz blaga medletno višji za 10,9 odstotka, medtem ko se je uvoz povečal za 34,7 odstotka oziroma za 10,1 odstotka brez vpliva poslov oplemenitenja.

Rast gospodarstva se odraža tudi na trgu dela. V drugem četrtletju je bilo zaposlenih približno 1,1 milijona ljudi, kar je 3.500 več kot pred letom dni. Največ novih zaposlitev so ustvarile strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter javni sektor, medtem ko se je zaposlenost v predelovalnih dejavnostih zmanjšala za okoli 3.000 oseb.

Zadnji podatki Sursa glede vrednosti industrijske proizvodnje segajo v avgust. Vrednost industrijske proizvodnje se je medletno zvišala za 4,8 odstotka, skupni prihodki od prodaje pa so zrasli za 6,4 odstotka, predvsem zaradi 6,6-odstotne rasti v predelovalnih dejavnostih.

Tudi ti podatki kažejo dobro kondicijo gospodarstva, opozorilne luči pa se začnejo prižigati, ko se ozremo k inflaciji. Po podatkih Umarja je medletna inflacija oktobra ostala pri 3,3 odstotka, poganjale pa so jo predvsem višje cene energentov.

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Kaj muči gospodarstvo?

Kajzer je omenil, da podjetnikom zaradi naraščajočih stroškov dela, prispevkov in drugih obveznosti ostaja vse manj prostora za razvoj.

V oktobrski raziskavi poslovnih tendenc, ki jo opravlja Surs, je rast stroškov dela kot omejitev navedlo 38 odstotkov podjetij v trgovini na drobno in 44 odstotkov v gradbeništvu. V trgovini na drobno sicer kot največjo oviro prepoznavajo konkurenco v sektorju (47 odstotkov), v gradbeništvu pa pomanjkanje usposobljenih delavcev (48 odstotkov), visoko (41 odstotkov ali 11 odstotkov več kot lani) so tudi visoki stroški materiala.

V predelovalnih dejavnostih so kot omejitve najpogosteje izpostavili negotove gospodarske razmere (39 odstotkov), sledila sta pomanjkanje usposobljenih delavcev in nezadosten obseg tujega povpraševanja. V storitvenih dejavnostih pa sta med odgovori prevladovala nezadostno povpraševanje in pomanjkanje delovne sile.

Tako je Surs pozitivnim dejavnikom navkljub oktobra zabeležil rahel upad gospodarske klime. K slabšemu razpoloženju sta največ prispevala upad zaupanja med potrošniki in v trgovini na drobno, medtem ko sta se zaupanje v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu nekoliko izboljšala.

Kljub temu statistični podatki ne pritrjujejo besedam, da tako težko še ni bilo. Slovenija namreč dosega razmeroma visoko gospodarsko rast, brezposelnost je nizka, investicijska aktivnost pa močna. Vendar pa to ne pomeni, da podjetja nimajo resnih težav. Soočajo se z visokimi stroški dela, pomanjkanjem usposobljenih kadrov, negotovim mednarodnim okoljem in šibkejšim povpraševanjem na nekaterih trgih.

Opozorila fiskalnega sveta

Po ocenah, ki jih je fiskalni svet objavil septembra, bi uveljavitev zakona o interventnih ukrepih verjetno spodbudila gospodarsko rast. "Vendar njeni povratni učinki v nobeni opravljeni simulaciji tudi po desetih letih ne nadomestijo neposrednega poslabšanja javnofinančnega salda v celoti," so opozorili.

Samo v prihodnjem letu bi uveljavitev zakona javnofinančni primanjkljaj povečala za okoli 1,2 milijarde evrov oz. okoli 1,5 odstotka napovedanega bruto domačega proizvoda. Največ bi k temu prispevali uvedba kapice na plačilo socialnih prispevkov za bruto dohodke nad 7500 evrov (264 milijonov evrov) in možnost prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju dela po izpolnitvi upokojitvenih pogojev (257 milijonov evrov), je fiskalni svet zapisal v analizi.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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gospodarska rast Surs Umar slovensko gospodarstvo fiskalni svet

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ŠeVednoPlešem
06. 11. 2026 11.40
Gospodarstvo in javni sektor nista dva nasprotna tabora, ki bi se morala boriti za isti kos pogače. Eni brez drugih ne moremo. Podjetja potrebujejo izobražene, zdrave in varne ljudi, delujočo infrastrukturo, pravno državo in javne storitve. Hkrati javni sektor potrebuje uspešno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost in polni proračun. Zato je umetno ustvarjanje konflikta med podjetniki in zaposlenimi, med zasebnim in javnim sektorjem, povsem zgrešena pot. In kaj bo dolgoročno prineslo nenehno slabšanje javnih storitev? Bomo imeli dovolj denarja za zasebne zdravnike, ko javnega zdravstva ne bo več? Za zasebne šole, gasilce, policijo, reševalce, vodovode in komunalo? Si res predstavljamo družbo, v kateri bo kakovostna zdravstvena oskrba, izobraževanje in varnost odvisna predvsem od debeline posameznikove denarnice? Pa še nekaj: podjetja ne prodajajo svojih izdelkov in storitev v prazno. Potrebujejo ljudi z dohodki in kupno močjo. Če zaposlenim jemljemo kupno moč, slabimo tudi domače povpraševanje. Če slabimo javno zdravstvo in šolstvo, slabimo temelje gospodarstva. Kdo bo potem kupoval izdelke, uporabljal storitve in ustvarjal prihodke podjetij? Zato vprašanje ni, ali bomo podprli gospodarstvo ali javni sektor. Potrebujemo oboje. Uspešno gospodarstvo brez delujoče družbe je dolgoročno nevzdržno, prav tako pa javni sektor brez močnega gospodarstva ne more obstajati. Ta zakon bi moral povezovati, ne razdvajati. Kajti na koncu bomo vsi živeli v isti državi in posledice slabih odločitev bomo prav tako nosili vsi. Dobiček posameznega podjetja je lahko zaseben, temelji njegovega uspeha pa so v veliki meri skupni.
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+2
2 0
jank
06. 11. 2026 11.40
Naj nam že zagovorniki zakona za RAZKROJ navejo samo en ukrep, ki bo zares pospeševal razvoj gospodarstva. Naj nam pove, kaj bo MERLJIVO prinesel, kdaj in koliko. Razpisujem nagrado 5.000 € za junaka, ki nam bo to utemeljil. Pa da vidimo junake. Ne, žal jih ne bomo videli, ker to NI ZAKON ZA RAZVOJ, JE PA ZAKON ZA RAZKROJ! OBVEZNO PROTI!
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+2
2 0
pa saj bo vredu
06. 11. 2026 11.38
Vsi ti ki jamrate, da je delavec predrag. Zaprite firmo in si poiščite službe. Pa da vas potem vidim kakšno mnenje boste imeli o socialni kapici. Še vedno velja: Siti ne verjame lačnemu.
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+3
3 0
ŠeVednoPlešem
06. 11. 2026 11.36
Če je edini način za uspešno poslovanje nižja obdavčitev, nižja cena dela in vedno nove ugodnosti na račun javnih financ, potem morda težava ni samo v davkih, ampak tudi v poslovnem modelu.
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+1
1 0
utrillo
06. 11. 2026 11.36
Potrebno je obdavčiti nepremičnine (to nam OECD govori že vsaj 10 let in se nihče ne zgane). Osnovna, v kateri se živi, je neobdavčena (itak se zanjo plačuje davek na premoženje in NUSZ), vse ostale pa obdavčiti progresivno. Davek pri najemninah pustiti kot je, saj pri višini najemnin ni nikakršnih sprememb (prejšnja Janševa vlada jih je znižala na 15%, najemnine pa so ostale enake, le najemodajalcem je ostalo več). Takoj začeti z revizijo sistema normirancev, saj so postali deviacija v davčnem sistemu. Danes jih je že preko 100.000 in število se samo še povečuje. Davčna obremenitev bi morala biti podobna kot pri vsakem normalno zaposlenem za polni delovni čas. Sam osebno poznam tehničnega direktorja neke slovenske energetske družbe, ki preko normiranega ženinega s.p.-ja opravlja storitve, ki bi jih moral na svojem delovnem mestu. In takih je ogromno.
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0 0
ŠeVednoPlešem
06. 11. 2026 11.35
@modelx TOLE SE PA STRINJAM !!! Morda bi bilo res koristno, da bi se nekateri podjetniki za kakšno leto preselili v Avstrijo in tam preizkusili svojo podjetniško svobodo. Hitro bi ugotovili, da poslovno okolje niso samo davki, ampak tudi pravila, delovna zakonodaja, nadzor, plačilna disciplina in odgovornost do zaposlenih. Avstrija pozna višje plače, praviloma tudi 13. in 14. plačo, strožji nadzor nad davčnimi obveznostmi in precej manj prostora za različne obvode, veriženje podjetij ter prelaganje dolgov na državo in upnike.
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+1
1 0
Pajo_36
06. 11. 2026 11.35
Treba je vlado prisiliti na pogajanja, in to bo samo tako, da se zavrne zakon. Naj malo vidijo, da se morajo financerji SDSa in Demokratov tud mal za mizo vsest. KEr se bodo mogli, ker nekaj pričakujejo od Janše. V kolikor ne, gremo lahko decembra v štrajk. 15-23 decembra se blokira štacune, ma prosil nas bojo da gremo, ker je glaven mesec za lovljenje profitov, sploh pri Lahovi. ta bi najraje skenslala zimski regres, pa sama dobila olajšavo. Res, kako imaš obraz it sploh v medije? Kje ste uni podjetniki, ki se s tem ne strinjate? Ne smejo govorit, to je to...
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+0
1 1
ArkaMast
06. 11. 2026 11.34
Mene bi bilo sram cvilt s polno ritjo. Rekordni dobički so bili, prosim lepo. Malo se umirite. Al pa pustite, če ne znate. Bo pa kdo drugi. Nihče ni nenadomestljiv.
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0 0
slayer2
06. 11. 2026 11.30
Lažejo kot pes teče, oni bi se za par € tudi v tazadnjo,pa to,banda požrtna!!!
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+1
1 0
jank
06. 11. 2026 11.30
Tile visoko preplačani ter brezidejni zbornični uradniki so glas nesposobnih in požrešnih podjetnikov. Na ta način po nepotrebnem v isti drek tiščijo tudi tiste, ki skrbijo za razvoj, ki jim je zelo mar in so spoštljivi do zaposlenih in ki imajo zelo dobre poslovne rezultate. Zaradi takšnih njihovih političnih eskapad, katerih cilj so njihovi ozki in interesi vladajoče politike blatijo vse podjetnike.
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+1
1 0
BBcc
06. 11. 2026 11.26
Kaj če bi tako nižjemu in srednjemu sloju znižali davek do 7500 EUR kapica in ne od?? Zakaj za boga ne?? Kot pravijo tako nič ne prinesejo ti sloji v državno blagajno. Potem ne bo škode.
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+1
2 1
Jožajoža
06. 11. 2026 11.23
polovica države z blokiranimi računi, ljudje nimajo za hrano ,jsnša pa obvladuje preko brodnjaka ki ljudem ne pomaga ,ker je NLB njegov bankomat.tsko nekako,kot je bilo v Srbiji.predkagam ,da civilne družbe naredi vaške straže ,ki bi preprečile krajo naše gotovine iz trezorjev
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+1
2 1
Perovskia
06. 11. 2026 11.28
Si uzel tablete?
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-2
0 2
ŠeVednoPlešem
06. 11. 2026 11.22
Bogi bogati reveži. Ko je treba razpravljati o davkih, privilegijih in družbeni odgovornosti, se nenadoma predstavljajo kot najbolj ogrožena družbena skupina. Morda bi res morali organizirati zbiranje zamaškov za Brodnjaka in druščino iz kluba "bogatih sirot in ubogih revežev". Seveda pa naj bo zbiranje prostovoljno – davčne olajšave so očitno že njihova najljubša oblika solidarnosti. 😏
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+1
3 2
modelx
06. 11. 2026 11.18
predlagam da se vsi ti podjetniki preselijo v avstrijo. da bod videli kakšne so tam dejanske obremenitve - recimo povprečna minimalna plača je bolj na nivoju naše povprečne bruto plače. res da ni malice in prevoza (načeloma), ampak izplačujejo 13 in 14 plačo. takega goljufanja z davki, kot se ga gredo pri nas tudi ni. delavci garantirano delajo manj časa in z manjšim tempom. če davkov ne plačš pravočasno na vrata ne potrka davkarija ampak policija, veriženja podjetij davčni dolžnikov tudi ni,.... slo je še vedno oaza in nebesa za podjetnike.
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+3
5 2
Pajo_36
06. 11. 2026 11.27
Točno tako. Vprašajo naj naši podjetniki ljudi na Hrvaškem, kaj si mislijo o svoji državi in kako gledajo na nas, ki imamo regres in zimski regres. Vis govorijo, kako smo 100 let pred njimi in kako mi znamo bolje poskrbeti za vse, kot pa oni. Šešok naj pa kar ostane na HR, ve3čjega psihopata od direktorja človek ni videl in kako dela z delavci.
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+1
2 1
Perovskia
06. 11. 2026 11.31
Vidim da nikol nisi bil podjetnik. In tudi v avstriji nisi placan za malico. Ni tako kot pri tebi ko gres potem se na kufe
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0 0
Jožajoža
06. 11. 2026 11.18
Nisrm si mislil,da,ko bomo v kapitalizmu,da bomo delavci preko subvencij kmetom in kapitalistom plačevali bogatenje in jim odpisovali milijonske zneske preko osebnih stečajev.grubrliçćću ki je pamet stranke resnice celo 6,5 miliona.
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+1
4 3
Perovskia
06. 11. 2026 11.32
Glede na tvoje znanje in govor se nisi bil v sluzbi razn da si placan za lisanje nebuloz
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+1
1 0
BBcc
06. 11. 2026 11.33
63 let je povprečna starost kmeta. Malo še pa bomo zarasli. To bo bogatija za vse ljudi.
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0 0
lokson
06. 11. 2026 11.16
Zanimivo. Ko ti neproduktivni del oborožen z bonitetami in celo plejado novih bonitet, tolče po teh, kateri jim te bonitete omogočajo. Res zanimivo.
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+0
2 2
ŠeVednoPlešem
06. 11. 2026 11.18
Morda pa je prav v tem bistvo problema. Javnega sektorja ne smemo enačiti z neproduktivnostjo, tako kot tudi zasebnega sektorja ne smemo avtomatično enačiti z učinkovitostjo. Zdravniki, učitelji, gasilci, policisti in številni drugi zaposleni v javnih službah niso breme gospodarstva, ampak njegov nujni temelj. Seveda je treba odpravljati privilegije, neučinkovitost in nepotrebno birokracijo, vendar je pavšalno obračunavanje z ljudmi, ki zagotavljajo javne storitve, precej poceni populizem. Navsezadnje tudi zasebno gospodarstvo potrebuje zdravo, izobraženo in varno družbo. Eno brez drugega dolgoročno ne gre.
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+1
2 1
ŠeVednoPlešem
06. 11. 2026 11.15
Tudi sam močno dvomim, da se bo nižja obdavčitev najemodajalcev prelila v nižje najemnine. Zakaj bi se? Najemodajalec bo znižanje davka najprej razumel kot višji donos svoje naložbe, ne kot razlog za znižanje najemnine. Če je povpraševanje po stanovanjih večje od ponudbe, mu trg tega niti ne narekuje. Ključna rešitev stanovanjskega problema je predvsem večja ponudba dostopnih stanovanj, ne pa dodatno povečevanje dobičkonosnosti lastništva nepremičnin. Več stanovanj ob ustrezni ponudbi ustvarja konkurenco med najemodajalci in s tem pritisk na najemnine. Davčna olajšava pa brez dodatnih mehanizmov nikakor ne zagotavlja, da bodo od nje imeli korist najemniki. Lahko se zgodi predvsem to, da bodo najemodajalci zaslužili več, najemniki pa bodo še naprej plačevali enako. In kdo je potem pravzaprav upravičenec do takšnega davčnega darila?
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+3
4 1
Jožajoža
06. 11. 2026 11.15
Zanimivo.janševo plačano trobilo iz kleti ZLAAAZ,tROBIŠ iv boxmarka je imelo v vseh 4 letih neverjetne dobičke,2020-2022 pa skoraj propadli.delavcem je z težavo dal božičnico,delavci tam delajo za minimalec,on bi pa rad imel neobdačeno plačo,ki je okoli 10 000 evrov neto na mesec.
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+6
9 3
lokson
06. 11. 2026 11.21
Biciklistek, to "trobilo" kakor jaz vem, od države ni dobilo nič. Je Asta poskrbela za to. Očiščena pa 160 milijonov NAŠEGA denarja, pa še cvilijo. Poglej plače na RTV in potem lajaj. Skoraj 70% procentov vsega denarja porabijo za plače in sedaj boš ti brihta biciklistična širil neko famo okoli.
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-1
3 4
ŠeVednoPlešem
06. 11. 2026 11.25
Ko zmanjka argumentov, se začnejo etikete, žaljivke in preusmerjanje pozornosti. Podatki o plačah na RTV so eno, vprašanje financiranja javnega servisa pa nekaj povsem drugega. RTV ni zasebno podjetje, ampak javni zavod, ki zagotavlja informiranje, izobraževanje in kulturne vsebine za vse državljane. Tudi 160 milijonov evrov ni kar denar, ki ga je nekdo osebno podaril RTV, ampak gre za javno financiranje institucije z zakonsko določenimi nalogami. Če imaš konkretne podatke o previsokih plačah, jih pokaži. Z veseljem se pogovarjam o številkah in učinkovitosti. Osebne diskvalifikacije pa niso argument. In še nekaj: če je 70 odstotkov stroškov namenjenih zaposlenim, to samo po sebi še ne dokazuje razsipnosti. Ljudje so tisti, ki ustvarjajo program. Brez njih RTV ni nič drugega kot prazna stavba z oddajniki.
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+1
2 1
ArkaMast
06. 11. 2026 11.29
Na RTV ima 85 % opravljeno fakulteto. Ne bojo delali za 1.300. Imajo znanje ki ga ne pobereš na cesti, tako kot kakšnega MijiĆa.
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-1
0 1
Jožajoža
06. 11. 2026 11.34
Težko razložiš raznim stevićććem,mijičem in komunistom z nedokončano KUMROVŠKO "akademijo"
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+1
1 0
ŠeVednoPlešem
06. 11. 2026 11.13
Ja ukinili bomo "nepomembne projekte" in nekoristne stvari pa financiranje nevladnih organizacij pa bo ... Super ! Ampak težava je, da so "nepomembne in nekoristne stvari" pogosto zelo priročen izraz, dokler ne ugotovimo, da gre za zdravstvo, šolstvo, socialno varnost, infrastrukturo ali storitve, ki jih uporabljamo vsi. Seveda je prav, da se javna poraba preverja in da se odpravljajo neučinkovitosti. Toda 1,2 milijarde evrov proračunskega izpada ni mogoče odpraviti zgolj z ukinitvijo nekaj "nepotrebnih projektov, stvari". Kje konkretno naj bi se torej prihranilo? In kdo bo nosil posledice, če bo denarja zmanjkalo za storitve, od katerih je odvisna večina prebivalstva? Manj države ni nujno tudi bolj učinkovita država. Še manj pa to pomeni, da bo račun za davčne odpustke izginil.
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+4
4 0
Castrum
06. 11. 2026 11.12
Vidim, da se nekateri norčujete iz podatkov ki jih navajam. Takole, kar navajam so uradni podatki zaziskav uglednih inštitutov, univerz ali strokovnih služb. Vedno poleg podatkov navedem tudi vir, ki ga vsak lahko preveri. Če se temu posmehujete, se posmehujete lastni nevednosti
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