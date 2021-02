Podoba Nacionalnega demografskega sklada dobiva novo, a povsem drugačno podobo od prvotne ideje

Po na novo spisanem zakonu vladajoče koalicije naj bi pod okrilje Nacionalnega demografskega sklada prišle tudi naložbe, katerih namen je bistveno drugačen od ustvarjanja donosa. Med njimi so tudi Slovenska tiskovna agencija, Kontrola zračnega prometa in Uradni list. Demografski sklad naj bi sicer služil kot pomoč pokojninskemu zavodu in proračunu za izplačevanje pokojnin, a kot kaže, gre vse bolj za koncentriranje politične moči v državnih podjetjih.

